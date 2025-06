Onda de frio atinge Paraná com alertas de geada e declínio de temperatura

Uma nova frente fria que se aproxima do Paraná deve derrubar as temperaturas nesta semana. Dois alertas amarelos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam declínio de temperatura em quase todas as cidades e possibilidade de geada nos municípios da região sul.

O alerta de declínio de temperatura iniciou às 20 horas desta segunda-feira (09) e segue válido até às 23h59 de terça-feira (10). O aviso aponta que os termômetros podem baixar entre 3ºC e 5ºC, provocando leve risco à saúde.

A situação vale para praticamente todas as regiões do Paraná, incluindo Curitiba e região metropolitana, Litoral, Norte Pioneiro, Centro Ocidental, Noroeste, Norte Central, Oeste, Sudeste, Centro-Sul e Sudoeste.

Perigo potencial de geada no Paraná

Já o segundo aviso meteorológico do Inmet indica possibilidade de geada no Paraná. Também de cor amarela, ele inicia às 3 horas desta terça-feira (10) e segue em vigor até às 10 horas do mesmo dia.

De acordo com o Inmet, a situação provoca risco leve de estragos em plantações. Nas regiões que podem ser atingidas, a temperatura mínima prevista é de até 3ºC.

Esse alerta vale para as regiões Sudoeste Paranaense, Sudeste Paranaense, Oeste Paranaense e Centro-Sul Paranaense. Além do Paraná, também atinge cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Até o fim da semana, outras cidades do estado podem ser atingidas por geadas. É o caso de Curitiba e região metropolitana.