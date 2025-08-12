Obras do novo Ligeirão Leste/Oeste interditam ruas no Cajuru por 25 dias

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 9 horas desta quarta-feira (13), o cruzamento da Rua Engenheiro Costa Barros com a Avenida Florianópolis, no bairro Cajuru, em Curitiba, será interditado para execução de obras do novo Ligeirão Leste/Oeste. A previsão é que essa interdição na passagem dure aproximadamente 25 dias, com conclusão estimada para o dia 7 de setembro.

De acordo com a prefeitura, o andamento da obra poderá provocar outros bloqueios na via. A interdição acontece para a realização de serviços como escavação, recomposição com saibro, execução de base e pavimentação.

Durante o período de obras, o trecho estará sinalizado com placas informativas, barreiras refletivas, cerquite e cones, para orientar condutores, pedestres e ciclistas.

Desvios de trânsito no Cajuru

Quem trafega sentido Centro pela Avenida Florianópolis, deverá acessar a Rua Aracaju, sentido Niterói. Já quem trafega pela Rua Engenheiro Costa Barros deverá acessar a Rua Pedro Violani, até chegar na Rua Capitão Guilherme Bianchi.

Quem trafega sentido bairro, deverá acessar a Rua José Fabiano Barcik, até a Rua Sebastião Marcos Luiz. Quem trafega na Rua Engenheiro Costa Barros deverá acessar a Rua Teófilo Otoni e José Fabiano Barcik até a Rua Sebastião Marcos Luiz.

Ruas do Cajuru serão interditadas para obras do novo Ligeirão Leste/Oeste. Foto: Divulgação Prefeitura de Curitiba

Novo Ligeirão Leste/Oeste

O projeto do BRT Leste/Oeste prevê a requalificação de 22,5 km de canaletas exclusivas, conectando CIC Norte a Pinhais, além de um ramal entre o Tarumã e o Cajuru. Além das canaletas, o programa inclui o reposicionamento de estações-tubo, a implantação de 48km de ciclofaixas, novo paisagismo e sinalização.