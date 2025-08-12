Ponte centenária da RMC será interditada para obra emergencial

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A ponte que liga os municípios da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e Campo do Tenente, na região Sul, passará por uma obra emergencial a partir da próxima segunda-feira (18). De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) a medida é necessária para a reforma do tabuleiro da ponte.

Em operação desde o final do século XIX, a ponte instalada sobre o Rio da Várzea, na PR-427, apresenta diferentes tipos de danos devido, principalmente, ao excesso de peso e de velocidade de veículos pesados que passam pelo local. O investimento será de R$ 2,5 milhões com previsão de entrega em quatro meses.

+ Leia mais Proposta de Bilhete Único é apresentada na Câmara de Curitiba

De acordo com o DER/PR, a interdição deve durar até 90 dias, começando com bloqueio total do tráfego, por se tratar de ponte de via única. Conforme os serviços evoluam poderá ser implementado o sistema pare-e-siga (ou bloqueio somente diurno). Ainda conforme o departamento, a principal rota de desvio sugerida é pela BR-476 e BR-116 para caminhões, enquanto veículos leves podem utilizar uma estrada municipal não pavimentada próxima.

Segundo o departamento, as vias de acesso à ponte vão contar com sinalização orientando os condutores quanto à interdição e os desvios.