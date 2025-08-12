Proposta de Bilhete Único é apresentada na Câmara de Curitiba

Com a nova licitação do transporte coletivo dominando as discussões na Câmara de Curitiba neste segundo semestre, o Instituto Destino Brasil apresentou uma proposta que promete mudar a mobilidade urbana na capital: o Bilhete Único.

O Bilhete Único é um sistema que permitiria aos passageiros usar o transporte coletivo de forma ilimitada por um valor fixo mensal, facilitando a integração entre diferentes linhas e reduzindo o tempo de deslocamento. Uma ideia que já funciona bem em outros lugares e que poderia transformar a experiência dos curitibanos.

Segundo o Instituto Destino Brasil, essa mudança faz todo sentido quando os números de passageiros são analisados: segundo levantamento do próprio Instituto, cerca de 70% dos passageiros de Curitiba utilizam vale-transporte. Com o Bilhete Único, essas pessoas poderiam aproveitar o sistema também fora do horário de trabalho – seja para passear, fazer compras ou resolver questões pessoais.

“Com o Bilhete Único, esse público poderia recorrer ao sistema também para atividades fora do horário de trabalho, como lazer, compras ou compromissos familiares, promovendo um uso mais amplo, cotidiano e eficiente do transporte coletivo”, afirma Pereira. Ainda de acordo com ele, o sistema atual, embora historicamente reconhecido, está obsoleto para as necessidades de hoje. “Trata-se de atualizar o transporte público com o que há de mais moderno, focado no cidadão e em suas necessidades reais”, acrescenta.

Curitibanos estão usando menos o transporte coletivo

Dados do IRG Pesquisas mostram que 56,46% dos moradores da cidade têm o carro como principal meio de locomoção, enquanto apenas 28,21% utilizam o transporte coletivo. E não é difícil entender por quê: falta de flexibilidade nas rotas e horários (22,3%), tempo elevado de deslocamento (20,8%), insuficiência de linhas (9,8%) e atrasos frequentes (5,2%) são alguns dos principais problemas apontados.

Sem falar na tarifa atual de R$ 6, considerada cara por 61% dos entrevistados – especialmente entre os mais jovens e a população de baixa renda.

Nesse cenário, o Bilhete Único surgiu como uma alternativa para reconectar os curitibanos ao transporte público. De acordo com o Instituto, a proposta não só ampliaria a autonomia do passageiro, como também poderia reduzir custos individuais e estimular uma mudança no padrão de mobilidade urbana da cidade.

“A proposta amplia a autonomia do passageiro, reduz custos individuais e pode estimular uma mudança no padrão de mobilidade urbana. Quando o transporte público funciona bem, ele se torna uma alternativa real ao carro particular, e pode, inclusive, criar um impacto positivo no turismo”, explica Ademar.

O projeto já foi apresentado à Câmara Municipal e à Prefeitura, e começará a ser debatido nos próximos meses junto com a URBS (Urbanização de Curitiba S.A.), como parte das discussões sobre o novo modelo de concessão do transporte coletivo.

Vale destacar que a proposta não é uma invenção da roda: ela se inspira em experiências que já deram certo tanto no Brasil quanto no exterior. Em cidades da Alemanha e em São Paulo, por exemplo, a bilhetagem flexível resultou em maior adesão ao sistema e mais sustentabilidade financeira.