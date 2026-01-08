Obras no Canal Belém bloqueiam rua no Hauer por três meses em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rua Marginal Canal Belém (Leste) será totalmente bloqueada no trecho entre as ruas Presidente Pádua Fleury e Coronel Antônio Ricardo dos Santos, no bairro Hauer, em Curitiba, a partir desta sexta-feira (9/1). O bloqueio é necessário para a realização de obras de macrodrenagem coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

A previsão é que os serviços sejam concluídos na primeira quinzena de abril, dependendo das condições climáticas. A intervenção principal consiste na construção de um muro de gabião de aproximadamente 70 metros de extensão para conter a margem do Canal Belém.

Construção de muro de gabião no Canal Belém exige bloqueio da Marginal no Hauer. Foto: Divulgação

O muro de gabião é uma estrutura formada por telas metálicas preenchidas com pedras brita, utilizada para conter a erosão do solo e permitir a drenagem segura da água. Segundo a Smop, a obra visa interromper o processo de erosão identificado no local e contribuir para a prevenção de alagamentos, atendendo a uma demanda dos moradores da região.

Rotas alternativas para evitar bloqueio da Rua Marginal Canal Belém

Durante o período de obras, motoristas e pedestres devem utilizar rotas alternativas. Para quem segue sentido Uberaba, o desvio é pela Rua Presidente Pádua Fleury, Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão e Rua Coronel Antônio Ricardo dos Santos. No sentido Boqueirão, o trajeto é o inverso. Moradores do trecho bloqueado terão acesso liberado às residências.