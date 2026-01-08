Alerta Amarelo: tempestade ameaça Curitiba nesta sexta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com a formação de áreas de instabilidade, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso futuro de tempestade com grau de severidade de perigo potencial (Alerta Amarelo) para esta próxima sexta-feira (09/01).

De acordo com a meteorologia, há risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações e queda de galhos de árvores e alagamentos.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) avaliou que a mudança de tempo ocorre pelo avanço de um novo cavado meteorológico em altitude, que promove queda de pressão em superfície. Com isso, áreas de instabilidade se espalham por todas as regiões do estado.

Como fica o tempo sexta?

Durante a manhã, em Curitiba, o sol aparece e esquenta rápido. Entre a tarde e a noite, pancadas de chuva e temporais isolados são esperados em várias regiões. A mínima chega a 18ºC e o calor pode chegar aos 27ºC na capital.