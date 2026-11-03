Obras no Água Verde bloqueiam rua com pavimento histórico em Curitiba

Motoristas e pedestres que circulam por Curitiba encontram importantes mudanças e bloqueios viários nesta semana. A principal alteração ocorre no bairro Vista Alegre, onde frentes de requalificação urbana exigem desvios e atenção redobrada, além de manutenções pontuais em pavimentos e corredores viários estratégicos para desafogar o fluxo urbano.

Correção de pavimento altera a circulação na Rua Silveira Peixot

Desde a última segunda-feira (26/10), a Rua Silveira Peixoto, localizada no bairro Água Verde, registra bloqueio total para serviços de reestruturação do pavimento em paralelepípedos. O trecho afetado estende-se a partir da Avenida do Batel até a altura do número 1.273.

A recomendação para quem trafega pelo local é o planejamento prévio de trajetos alternativos, pois o tráfego de veículos comuns está impedido, com liberação apenas para o trânsito local de moradores.

Pavimentação e recapeamento avançam em trecho da Rua Tamoios

Iniciada na última segunda-feira, a intervenção na Rua Tamoios concentra serviços de fresa, recapeamento asfáltico, novas calçadas e melhorias na drenagem em um trecho de 64 metros entre as ruas Professora Doracy Cezzarino e Presidente Arthur Bernardes.

O cronograma prevê um dia de bloqueio total seguido por três dias de circulação em meia pista. Para os condutores que passam pelo local, o impacto é a redução da velocidade média e lentidão nos horários de pico durante a execução dos serviços de infraestrutura.

Obras de requalificação urbana bloqueiam o tráfego no Vista Alegre

A partir da última quinta-feira (29/10), a Rua Doutor Roberto Barrozo passou a contar com o bloqueio total de duas quadras, no trecho compreendido entre as ruas Nilo Peçanha e Mateus Leme. A intervenção, com duração prevista de 90 dias, faz parte das frentes de melhoria na infraestrutura viária local.

Para o motorista, o impacto principal é a necessidade de buscar rotas alternativas na região das Mercês e Vista Alegre, uma vez que o fluxo local está restrito a moradores e comerciantes devidamente identificados.