Obras em terminal de ônibus vital da RMC começam: mais tecnologia e segurança

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, iniciou, no domingo (14/12), as obras de reforma do Terminal Metropolitano do município. O conjunto de intervenções na Região Metropolitana de Curitiba prevê melhorias estruturais, sanitárias e de segurança, além da modernização de sistemas essenciais para o funcionamento do espaço e o atendimento aos usuários.

Os trabalhos começaram pela substituição de rufos que estavam ausentes na entrada dos banheiros. A medida busca evitar infiltrações e prevenir danos à alvenaria ao longo do tempo. Na sequência, foi iniciada a limpeza da fachada do terminal, com previsão de avanço para o telhado e as calhas. A ação reforça a conservação do prédio e reduz o risco de entupimentos e goteiras.

Os banheiros passarão por manutenção completa. O cronograma inclui a religação da energia elétrica, a troca de vasos sanitários danificados, a substituição das torneiras e a instalação de sensores de presença para acionamento automático da iluminação, o que também contribui para economia de energia.

Outra frente da obra é a construção de uma nova caixa de gordura, com maior eficiência. Segundo a Prefeitura, a intervenção busca resolver um problema recorrente no terminal, que atualmente exige limpezas frequentes com hidrojato para desobstrução do sistema.

Na área externa, o terminal receberá nova pintura e melhorias na iluminação. A intenção é aumentar a visibilidade, reforçar a segurança e melhorar o aspecto geral do espaço, que concentra grande fluxo diário de passageiros.

Já na segurança patrimonial, está em fase final de encaminhamento a implantação de um sistema de monitoramento mais moderno, com tecnologia de identificação facial. Também está prevista a instalação de um portão na entrada do corredor de acesso aos banheiros, como forma de ampliar o controle de circulação dentro do terminal.

Durante a execução das obras, o terminal pode passar por ajustes temporários nos acessos, especialmente nas áreas em manutenção. A Prefeitura orienta que os usuários acompanhem os comunicados oficiais para se manterem informados sobre possíveis alterações no funcionamento do espaço.