Duplicação da PR-423 entre Araucária e Campo Largo avança rápido

Iniciada em setembro, a duplicação da PR-423, entre Araucária e Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, chega ao fim de 2025 concentrada em 15 quilômetros de obras, dentro de um trecho total de 26 km.

Atualmente, os trabalhos estão focados entre os quilômetros 12 e 27 da rodovia. As intervenções fazem parte do contrato da concessionária Via Araucária, responsável pelo Lote 1 do novo programa de concessões rodoviárias do Paraná.

A obra tem como principal objetivo fortalecer um novo eixo logístico e reduzir a sobrecarga do trânsito em áreas urbanas. A PR-423 já é uma das rotas mais utilizadas na ligação entre as duas cidades, especialmente por veículos de carga. Neste momento, os serviços se concentram na supressão vegetal, etapa preparatória necessária para a abertura das próximas frentes de trabalho ao longo do traçado.

No total, a duplicação da rodovia ocorrerá entre os quilômetros 9 e 35, incluindo a implantação de dispositivos de acesso e retornos em desnível. O projeto prevê duas pistas em cada sentido, além de acostamento, canteiro central e nova iluminação em pontos estratégicos.

De acordo com o contrato de concessão, a conclusão das obras está prevista para fevereiro de 2027. Ao longo de 30 anos, o Lote 1 receberá investimentos de R$ 13,1 bilhões, abrangendo 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais. Entre os trechos contemplados estão a BR-277, a PR-423 e os contornos Sul e Norte de Curitiba.