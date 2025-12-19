Prefeitura de Curitiba inicia crescimento vertical para servidores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba deu início ao processo de crescimento vertical para servidores municipais, que poderá beneficiar mais de 5 mil funcionários de todas as carreiras. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (18/12) pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP), com a publicação de seis decretos que regulamentam o procedimento.

O crescimento vertical é um processo concorrencial que permite a progressão na carreira, podendo resultar em um aumento salarial de 15% para até 20% dos servidores de cada carreira. A medida ocorre após 10 anos sem realização e representa um investimento anual de R$ 120 milhões por parte da prefeitura.

Para participar, os servidores devem atender a alguns requisitos, como ter estabilidade no cargo e não ter mais de três faltas no ano anterior ao início do procedimento. O processo levará em conta fatores como escolaridade formal, tempo de serviço e participação em cursos e eventos relacionados às atribuições do cargo.

A secretária da SMGP, Daniele Regina dos Santos, destacou que os decretos publicados refletem um processo de trabalho que incluiu a análise de sugestões apresentadas pelos próprios servidores. Os interessados deverão acompanhar as etapas e conferir os documentos relacionados ao crescimento vertical pelo Portal do Servidor.

A prefeitura informará em breve, por meio de editais normativos, os critérios de pontuação, etapas, cronograma e regras específicas do procedimento para cada carreira. Serão formadas comissões executivas e examinadoras para coordenar o processo e analisar a documentação apresentada pelos servidores.