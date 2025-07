Obras do novo Ligeirão interditam trecho de rua de Curitiba por dez dias

A partir desta quinta-feira (24), um trecho da rua Engenheiro Costa Barros, no bairro Cajuru, estará interditado para a realização de obras do novo Ligeirão Leste/Oeste. A estimativa é que os trabalhos durem dez dias, com previsão de liberação da via em 4 de agosto (segunda-feira).

O bloqueio será no sentido Terminal Vila Oficinas, entre as ruas Roraima e dos Ferroviários. Durante as obras, o trecho estará liberado apenas para acesso local de moradores e comerciantes. O local do bloqueio está indicado no mapa abaixo:

Croqui do local do bloqueio. Imagem: Prefeitura de Curitiba.

A área está sinalizada com placas e barreiras refletivas para orientar o tráfego e garantir a segurança de motoristas, pedestres e ciclistas. Também foram instalados cerquites (telas) e cones ao redor das obras.

Rotas alternativas

Durante o bloqueio, os motoristas poderão trafegar pela rua Roraima até a rua Aracaju, seguindo em direção à Rua dos Ferroviários e retornando à Engenheiro Costa Barros, ao lado do Terminal Vila Oficinas, no sentido Centro.

Após a conclusão desta etapa, outras alterações no trânsito poderão ser implantadas conforme o avanço das obras em outros trechos da mesma rua.

Ligeirão vai conectar CIC a Pinhais

Com financiamento de US$ 75 milhões do New Development Bank (NDB), o novo Ligeirão Leste/Oeste prevê a requalificação de 22,5 km de canaletas exclusivas, conectando a CIC Norte a Pinhais, além de um ramal entre o Tarumã e o Cajuru.

O programa também inclui o reposicionamento de estações-tubo, implantação de 48 km de ciclofaixas, novo paisagismo e sinalização. O foco é promover a integração entre modais, com mais segurança e conforto para os usuários do transporte coletivo, pedestres e ciclistas.