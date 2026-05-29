Obras do BRT Leste/Oeste somam mais de R$ 150 milhões de investimento em reformas

A prefeitura publicou nesta quarta-feira (27) os editais de licitação para contratação das obras dos Lotes 1 e 2 do BRT Leste/Oeste, que integram o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba. Juntos, os dois lotes somam mais de R$ 150 milhões em investimentos para melhorias na estrutura de mobilidade do corredor de transporte público, utilizado atualmente por mais de 200 mil pessoas todos os dias.

Ambos os editais serão abertos no dia 17 de junho de 2026: o Lote 1 às 10h10 e o Lote 2 às 11h10. A documentação completa dos editais e os links de acesso aos documentos técnicos estão disponíveis no Portal da Transparência de Curitiba (Lote 1 e Lote 2).

O projeto do BRT Leste/Oeste conta com financiamento do New Development Bank (NDB), o Banco dos Brics, no valor de US$ 93 milhões, e contrapartida da Prefeitura de Curitiba. E é parte do PRÓ Curitiba, Programa de Revitalização e Obras que conta com investimentos acima dos R$ 6 bilhões até 2028 e reúne em uma só estratégia os principais projetos de transformação da cidade.

O lote 1 abrange obras de infraestrutura viária na rua Deputado Heitor Alencar Furtado, no trecho desde a Eduardo Sprada até a General Mário Tourinho. Pelo projeto, estão previstas reformas das estações-tubo US Campo Comprido, Imperial, Mossunguê, São Grato e Paulo Gorski; desativação das estações-tubo Major Heitor Guimarães e Rio Barigui, com implantação das novas estações-tubo UTFPR e Nova Curitiba; revitalização viária da rua Deputado Heitor Alencar Furtado, desde a Eduardo Sprada até a General Mário Tourinho; revitalização parcial da Praça dos Carteiros. O valor máximo previsto para execução da obra é de R$ 70.350.560,11.

O lote 2 conta com ações de revitalização urbana no trecho do corredor viário do Terminal Campina do Siqueira até a Praça Rui Barbosa, abrangendo a rua Padre Anchieta, desde a Jerônimo Durski até a Presidente Taunay, o trecho da rua Prof. Fernando Moreira entre a Presidente Taunay e a Visconde de Nácar, e o trecho da Visconde de Nácar desde a Cruz Machado até a Praça Rui Barbosa.

Neste, cujo valor máximo previsto para execução da obra é de R$ 80.652.362,35, estão previstas a reforma das estações-tubo Gastão Câmara, Bigorrilho, Bruno Filgueira, Praça da Ucrânia, Presidente Taunay, Brigadeiro Franco e Praça Rui Barbosa; desativação das estações-tubo Visconde de Nácar e Praça Osório, com implantação da nova estação-tubo Carlos de Carvalho; revitalização viária da rua Padre Anchieta desde a Jerônimo Durski até a Presidente Taunay, bem como do trecho da rua Professor Fernando Moreira desde a Presidente Taunay até a Visconde de Nácar, e do trecho da Visconde de Nácar desde a Cruz Machado até a Praça Rui Barbosa.

23 minutos mais rápido

O BRT Leste/Oeste requalifica mais de 20 quilômetros de canaletas exclusivas para ônibus, reforma 34 estações, cinco terminais e vai construir outros dois. Depois de pronto, o trajeto do Ligeirão entre o Terminal de Pinhais até o do CIC Norte será 23 minutos mais rápido, com apenas 11 paradas no percurso, calcula a prefeitura.

A intenção com as obras de melhoria na infraestrutura do transporte público é atrair mais usuários, o que desafoga o trânsito e reduz o impacto das emissões de gás carbônico na atmosfera.