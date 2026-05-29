Prefeitura da capital paranaense aposta em pavimento mais resistente para suportar corredores de ônibus, reduzir manutenção e preparar a cidade para a nova fase da mobilidade urbana

As obras viárias em andamento em Curitiba têm provocado mudanças intensas na rotina da população. Motoristas enfrentam desvios, motociclistas convivem com alterações temporárias no tráfego e transportadores lidam diariamente com lentidão em alguns dos principais eixos da cidade. Em meio aos transtornos, uma pergunta passou a surgir com frequência entre moradores: por que tantas obras estão sendo feitas em concreto?

A resposta está em uma mudança técnica que vem ganhando força nos projetos estruturais da capital paranaense. A Prefeitura de Curitiba ampliou o uso do chamado pavimento rígido – o pavimento de concreto – principalmente em corredores de ônibus, canaletas exclusivas, vias de tráfego pesado e obras ligadas ao programa Novo Inter 2.

A estratégia acompanha uma tendência já adotada em rodovias, áreas industriais, portos e aeroportos em diferentes partes do país: substituir parte do asfalto tradicional por um material considerado mais resistente e durável para suportar cargas elevadas e uso intenso.

Em Curitiba, essa mudança pode ser observada em diferentes frentes de obras espalhadas pela cidade. Entre os principais exemplos estão os eixos do Novo Inter 2, as intervenções na Avenida Arthur Bernardes, Avenida Brasília e corredores estruturais ligados ao sistema BRT, além de obras no Complexo Tarumã, canaletas do Ligeirão Leste/Oeste, requalificações na região do Xaxim e intervenções associadas ao Viaduto Curitiba–Pinhais. Em muitos desses locais, o concreto vem sendo aplicado justamente em trechos de maior desgaste, frenagem intensa e circulação permanente de ônibus e veículos pesados.

Obras na Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, fazem parte da estratégia da Prefeitura de Curitiba de ampliar o uso de pavimento de concreto em vias de tráfego intenso e corredores estruturais da cidade.

Embora o custo inicial seja maior e as obras normalmente levem mais tempo para serem concluídas, a prefeitura defende que o concreto reduz a necessidade de manutenção futura e prepara a infraestrutura urbana para as próximas décadas.

Por que o concreto vem ganhando espaço?

O asfalto continua sendo o tipo de pavimento predominante no Brasil. Mais barato, rápido de aplicar e de manutenção relativamente simples, ele ainda é a escolha mais comum em ruas residenciais e obras de menor porte.

Mas em locais de tráfego intenso, especialmente onde circulam ônibus articulados, caminhões e veículos pesados, o desgaste costuma ser muito mais acelerado.

Em corredores de transporte coletivo, por exemplo, o pavimento sofre diariamente com frenagens constantes, arrancadas, peso concentrado e repetição contínua do trajeto dos veículos. Nessas condições, o asfalto tende a apresentar deformações mais rapidamente.

Curitiba vem ampliando o uso de concreto em vias de tráfego pesado e corredores de ônibus por oferecer maior durabilidade e menor necessidade de manutenção.

Problemas como afundamentos, trilhas de roda, ondulações e buracos são comuns em vias submetidas a esse tipo de esforço contínuo.

É justamente nesse cenário que o concreto passou a ser visto pela engenharia pública como uma solução mais adequada.

Por ser mais rígido, o material distribui melhor as cargas dos veículos pesados e sofre menos deformações ao longo do tempo. Em obras bem executadas, a vida útil pode ultrapassar duas décadas, enquanto o asfalto normalmente exige intervenções mais frequentes.

Segundo técnicos da área de pavimentação, a lógica é semelhante à de um investimento de longo prazo: o custo inicial é mais alto, mas a expectativa é reduzir gastos futuros com recapeamentos, tapa-buracos e interrupções constantes no trânsito.

O peso dos ônibus elétricos muda a lógica da infraestrutura

A mudança também está diretamente ligada à modernização do sistema de transporte coletivo de Curitiba.

Com a chegada gradual dos ônibus elétricos, a infraestrutura urbana precisou começar a se adaptar a um novo perfil de frota. Os veículos elétricos costumam ser mais pesados do que os modelos convencionais, principalmente devido aos conjuntos de baterias.

Isso aumenta significativamente a carga sobre o pavimento, especialmente nas canaletas exclusivas e nos pontos de parada.

A prefeitura vem utilizando justamente esse argumento para justificar a ampliação do uso do concreto nas obras do Novo Inter 2 e em corredores estruturais da cidade.

Em vídeos institucionais divulgados recentemente, o município destaca que o concreto oferece maior durabilidade e menor necessidade de manutenção, além de suportar melhor o peso dos novos ônibus.

A lógica é preparar a cidade não apenas para a demanda atual, mas para um sistema de mobilidade urbana pensado para as próximas décadas.

Menos manutenção e menos interrupções futuras

Um dos principais argumentos técnicos favoráveis ao concreto é a redução da frequência de manutenção.

Em corredores de ônibus, reparos frequentes em asfalto costumam gerar impactos contínuos no trânsito, além de custos operacionais elevados para o poder público.

Ao apostar em pavimento de maior durabilidade, a prefeitura tenta diminuir justamente esse ciclo constante de intervenções.

Na prática, a estratégia busca evitar que vias recém-recuperadas precisem passar novamente por grandes obras poucos anos depois.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) vem defendendo o uso de soluções consideradas mais duráveis nos principais eixos estruturais da cidade.

Concreto também entra no debate ambiental

Outro argumento frequentemente citado pela prefeitura envolve os possíveis ganhos ambientais associados ao concreto.

Por ser mais claro do que o asfalto, o pavimento reflete mais luz solar e absorve menos calor. Em tese, isso pode contribuir para reduzir parcialmente o efeito das chamadas ilhas de calor urbanas.

O concreto também oferece melhor refletância da iluminação pública, o que pode favorecer a visibilidade noturna em alguns tipos de projeto.

Obras maiores, impactos maiores e benefícios duradouros

A expansão do pavimento de concreto também ajuda a explicar por que algumas obras parecem mais lentas para a população.

Diferentemente do asfalto, o concreto exige tempo de cura antes da liberação completa do tráfego. Isso prolonga etapas da execução e aumenta temporariamente os impactos sobre a circulação de veículos.

Além disso, intervenções estruturais costumam envolver drenagem, readequação de canaletas, melhorias geométricas e modernização do sistema viário.

Trecho concluído da Avenida Victor Ferreira do Amaral evidencia a proposta da Prefeitura de Curitiba de investir em vias mais duráveis e com menor necessidade de manutenção futura.

Embora as obras provoquem alterações temporárias na rotina da cidade, a proposta da prefeitura é justamente entregar uma infraestrutura mais resistente, moderna e preparada para atender a demanda das próximas décadas.

Os investimentos atuais irão reduzir a necessidade de manutenções frequentes no futuro, diminuir intervenções constantes nas vias e proporcionar mais eficiência para o transporte coletivo e para a circulação urbana.

Os impactos temporários fazem parte de um processo amplo de modernização da mobilidade, com foco em maior durabilidade das vias, melhor desempenho dos corredores de ônibus e preparação da cidade para a nova geração de veículos elétricos.

Entre o desconforto de hoje e a cidade que se projeta para o futuro

A discussão sobre o uso do concreto nas obras de Curitiba vai além de uma simples escolha entre dois tipos de pavimento.

Ela envolve decisões sobre mobilidade urbana, transporte coletivo, planejamento de longo prazo, manutenção da cidade e prioridades de investimento público.

Para a prefeitura, a aposta no concreto representa uma infraestrutura mais resistente, preparada para ônibus elétricos, menos sujeita a deformações e capaz de reduzir intervenções futuras.

Os transtornos imediatos e o tempo prolongado das obras, naturalmente, geram dúvidas e críticas, mas os benefícios depois das obras prontas serão mais duradouros.

A opção de Curitiba indica uma escolha clara: construir uma infraestrutura de maior durabilidade para sustentar o sistema de mobilidade urbana das próximas décadas – mesmo que isso signifique enfrentar, no presente, um período mais intenso de obras e adaptações.

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