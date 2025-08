Obras deixam moradores de bairros de Curitiba sem água neste começo de semana

Nesta terça-feira (5), a Sanepar realiza duas obras de interligação nas redes de distribuição de água nos bairros Sítio Cercado e Boqueirão. As intervenções podem provocar desabastecimento e oscilações na pressão durante o período dos serviços, programados das 9h às 17h.

No Sítio Cercado, a obra acontece na rua Realeza. Já no Boqueirão, as intervenções ocorrem nas ruas Antonio Schiebel e Oliveira Viana. Em ambos os bairros, o abastecimento será normalizado de forma gradativa, com previsão de retorno até as 21h.

Recomendações

Durante as obras, a Sanepar orienta a população a evitar desperdícios e a adiar atividades que exijam grande consumo, como lavar calçadas e veículos. A água tratada deve ser priorizada para alimentação e higiene.

Cada imóvel deve contar com uma caixa-d’água compatível com as necessidades de consumo ou com, no mínimo, 500 litros, conforme orienta a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Com um reservatório adequado, é possível manter o abastecimento por pelo menos 24 horas em caso de interrupções na rede pública.

Ainda sem água? Reclame!

O atendimento da Sanepar está pelo telefone 0800 200 0115 (disponível 24 horas), pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

