Motorista morre após acidente em rua sem sinalização de Curitiba

A motorista, de 29 anos, Giovana Ceccília Jakiemiv Menegolo teve a morte confirmada neste domingo (03). Ela estava internada no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, após se envolver em um acidente de carro no bairro Mercês, em Curitiba.

O caso foi registrado na tarde de sábado (02), em um cruzamento sem sinalização. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, a revitalização no asfalto na rua Mamoré foi concluída na tarde de sexta-feira (1°), e ainda não contava com uma nova sinalização horizontal, pois a pintura “depende de condições técnicas específicas — como o tempo de cura do asfalto — para garantir aderência e durabilidade da sinalização”.

+ Leia mais Motociclista desgovernado bate em barreira na BR-116 na RMC

O velório será na Capela Cemitério Parque Iguaçu e o sepultamento está previsto para às 9h, na segunda-feira (04).

Em nota, a prefeitura lamentou o acidente.

Como aconteceu o acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 14h30, no cruzamento das ruas Mamoré e Tenente João Gomes da Silva.

No local, um carro teria furado a preferência, que não estava devidamente sinalizada, por ter passado por obras recentemente, e colidido contra o veículo da vítima que vinha pela rua Tenente João Gomes da Silva.

Após a batida, o veículo teria capotado e batido contra um poste. A advogada foi atendida e encaminhada em estado grave ao Hospital Evangélico, segundo o Corpo de Bombeiros, onde não resistiu e faleceu.

Em nota, a Prefeitura de Curitiba lamentou o acidente e destacou que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, na ausência de sinalização, os condutores devem observar as regras de preferência, redobrar a atenção e manter velocidade compatível com as condições da via.

“A Prefeitura destaca a importância da condução segura em todas as situações, particularmente em trechos recém-revitalizados, onde a cautela deve ser ainda maior para evitar situações de risco”, afirma a nota.

A Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná lamentou publicamente a morte da jovem. Em nota, a organização prestou condolências aos familiares pela “precoce perda”.