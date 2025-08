Mulher fica em estado gravíssimo após acidente em cruzamento sem sinalização; vídeo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma mulher de 29 anos ficou em estado gravíssimo após um acidente na tarde deste sábado no bairro Vista Alegre, bem ao lado da sede da RPC. O local está sem sinalização, pois a via foi recuperada recentemente. O Mercedes dirigido pela vítima vinha pela Rua Tenente João Gomes da Solva, quando foi atingido por outro, um BYD Dolphin, que subia a Rua Solimões e furou a preferência (que estava sem sinalização).

Com a força da pancada, o carro dirigido pela vítima tombou e ela ficou presa nas ferragens, desacordada. Os moradores da região prestaram os primeiros socorros enquanto aguardavam a chegada de ambulâncias, segundo o G1.

A motorista do Mercedes, que ficou presa nas ferragens, foi levada para o Hospital Evangélico Mackenzie em estado grave. O condutor do outro carro, motorista de aplicativo, teve apenas ferimentos leves.

Vídeo: Reprodução / G1

Em nota enviada ao G1, a Prefeitura informou que o cruzamento têm sinalização com placas, mas confirmou que a pintura no chão, com a palavra PARE, estava prevista para esta segunda-feira.