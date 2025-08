Frente fria se aproxima e traz chuva para Curitiba nesta semana

Quem estava com saudades da chuva, pode renovar a esperança, porque ela estará de volta em solo curitibano. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a semana deve iniciar com o céu encoberto em praticamente todo o estado, mantendo as temperaturas mínimas mais elevadas.

Conforme explica Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar, uma frente fria se aproxima do estado nesta segunda-feira (04) trazendo chuva para todas as regiões. De acordo com ele, as temperaturas começam a amenizar ao longo da semana e os dias devem mesclar entre frio e chuva.

+ Leia mais Motorista morre após acidente em rua sem sinalização de Curitiba

Em Curitiba, a temperatura mínima deve ficar na casa dos 10°C e a máxima não deve passar dos 20°C. Até sábado (09), o tempo segue nublado, com possibilidade de chuvas pontuais e temperaturas variando. O próximo fim de semana deve ser mais gelado na capital comparado a semana.

Confira a previsão completa:

Segunda-feira (04)

Temperatura máxima: 20°C

20°C Temperatura mínima: 12°C

Terça-feira (05)

Temperatura máxima: 14°C

14°C Temperatura mínima: 10°C

Quarta-feira (06)

Temperatura máxima: 14°C

14°C Temperatura mínima: 10°C

Quinta-feira (07)

Temperatura máxima: 20°C

20°C Temperatura mínima: 11°C

Sexta-feira (08)

Temperatura máxima: 17°C

17°C Temperatura mínima: 11°C

Sábado (09)

Temperatura máxima: 14°C

14°C Temperatura mínima: 7°C

Domingo (10)

Temperatura máxima: 16°C

16°C Temperatura mínima: 4°C