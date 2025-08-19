Obras de requalificação bloqueiam trecho no Xaxim até setembro. Veja o desvio!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta terça-feira (19), a Prefeitura de Curitiba inicia a requalificação de um trecho da Rua Gabriel Frecceiro de Miranda, no bairro Xaxim. A interdição, parte do Lote 3.1 do novo Inter 2, segue até o dia 1º de setembro (segunda-feira).

O bloqueio ocorre entre as ruas Capitão Dr. Antônio José e Professor Lauro Zak. Durante esse período, os motoristas poderão utilizar como alternativas as ruas Eurico Fonseca dos Santos e Leôncio Derosso, paralelas ao trecho interditado.

Também é possível acessar os desvios pelas transversais: Lauro Zak, ao sul; Capitão Dr. Antônio José e Professor Narciso Mendes, ao norte. Confira, abaixo, o mapa com o trajeto das rotas sugeridas:

Obras de requalificação bloqueiam novo trecho da Rua Gabriel Frecceiro de Miranda. Foto: Divulgação/Prefeitura de Curitiba.

O segmento da via localizado entre a Rua Professor Narciso Mendes e a Capitão Doutor Antônio José, que havia sido fechado em 16 de junho, já foi reaberto, embora ainda esteja recebendo melhorias.

Todo o trecho em obras está sinalizado com placas e barreiras refletivas para orientar condutores, pedestres e ciclistas, garantindo a segurança viária. Após a conclusão da pavimentação, novas intervenções serão realizadas na mesma rua, o que poderá gerar mudanças adicionais no trânsito.

Novo Inter 2

Com mais de 40 km de itinerário nos sentidos horário e anti-horário, o Novo Inter 2 impactará 28 bairros e beneficiará diretamente cerca de 580 mil moradores. O projeto integra o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável.

Ao fim das obras do programa, serão requalificados mais de 38 km de percurso das linhas Inter 2 e Interbairros II, responsáveis pelo transporte de aproximadamente 181 mil passageiros por dia.

Segunda maior linha de ônibus de Curitiba, o Novo Inter 2 recebe investimentos de U$ 106,7 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e U$ 27,1 milhões em contrapartida da Prefeitura. Atualmente, cinco dos sete lotes previstos estão em execução.