Cinco cidades da grande Curitiba ficam sem água; Veja quando e quais locais

Nesta semana, quatro interrupções no fornecimento de energia elétrica estão programadas na Região Metropolitana de Curitiba. Como os cortes afetam áreas próximas a reservatórios da Sanepar, há possibilidade de desabastecimento ou de oscilação na pressão da rede em São José dos Pinhais, Piraquara, Contenda, Tijucas do Sul e Balsa Nova.

Em Contenda, a interrupção está prevista para esta terça-feira (19). O abastecimento de água poderá ser comprometido em diversos bairros entre as 10h e 22h, período em que a normalização deve ocorrer de forma gradativa.

A suspensão da energia elétrica, feita pela concessionária, será das 10h às 13h. Os bairros atingidos são Esplanada, Jardim Elizabeth, Jardim São João, Moradias Itaperuba, Planalto, Pedro Machado e Santa Izabel.

Já na quarta-feira (20), novas paradas de energia podem afetar o abastecimento em São José dos Pinhais, Piraquara e Balsa Nova. Nos dois primeiros municípios, a falta de água pode ocorrer a partir das 9h da quarta-feira, com previsão de retorno do sistema até as 8h de quinta-feira (21).

Em São José dos Pinhais, os bairros em risco são Rio Pequeno, Jurema, Quississana, Costeira, Del Rey, Iná, Roseira de São Sebastião, Laranjeiras, Borda do Campo, Colônia Mergulhão, Colônia Murici, Dom Rodrigo e Nemari. Já em Piraquara, as regiões de Laranjeiras e Nemari podem ser afetadas.

Ainda na quarta-feira, outra manutenção pode comprometer o abastecimento na região de São Luiz do Purunã, em Balsa Nova. A suspensão da energia está prevista das 10h15 às 17h15. A retomada do fornecimento de água será gradativa, com previsão de normalização total até as 23h do mesmo dia.

Recomendações

A Sanepar orienta que, durante o período de manutenção, os moradores das áreas afetadas utilizem a água tratada apenas para consumo essencial, como preparo de alimentos e higiene pessoal, evitando desperdícios. Atividades que demandem grande volume de água, como lavar calçadas ou veículos, devem ser adiadas.

O impacto será maior para imóveis que não possuem caixa-d’água. De acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), o ideal é que cada residência tenha um reservatório com capacidade mínima de 500 litros, suficiente para atender uma família de até quatro pessoas por 24 horas.

Ainda sem água após a manutenção? Reclame!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o prazo informado, o cliente pode entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 (ligação gratuita, disponível 24 horas). É necessário ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

Outras informações sobre interrupções no fornecimento ou andamento das manutenções podem ser consultadas pelo aplicativo Sanepar Mobile, no portal Minha Sanepar ou no site oficial da companhia, no menu Para Clientes.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉