Obras de duplicação do Contorno Norte de Curitiba são vistoriadas

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 27/01/26 15h02
Ministro dos transportes Renan Filho visita as obras do Contorno Norte. Curitiba, 27/01/2026. Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM

O ministro dos Transportes, Renan Filho, vistoriou nesta terça-feira (27/1) as obras de duplicação da PR-418, conhecida como Contorno Norte de Curitiba. A visita faz parte do projeto Na Boleia do Brasil, que realiza inspeções em obras por todo o país. O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, acompanhou a vistoria.

A duplicação está sendo realizada em um trecho de 16,76 quilômetros, entre os municípios de Curitiba, Almirante Tamandaré e Colombo, do Km 5 ao Km 21 da PR-418. O projeto inclui a construção de sete viadutos e a implantação de novas vias marginais. A previsão de conclusão é para o início de 2027.

As intervenções estão sendo executadas pela concessionária Via Araucária, vencedora do leilão do Lote 1 do sistema rodoviário paranaense. O contrato prevê investimentos de R$ 13,1 bilhões em melhorias nas estradas do Estado.

Atualmente, 400 colaboradores atuam na obra. Segundo Fabio Trindade, superintendente de obras da Via Araucária, a estratégia é evitar a interação com o trânsito, utilizando o sistema Pare e Siga apenas em casos pontuais.

A duplicação visa resolver um gargalo histórico da cidade, beneficiando motoristas que utilizam diariamente uma das principais conexões da Região Metropolitana de Curitiba. Além de facilitar o deslocamento, a obra deve consolidar a rodovia como um eixo logístico estratégico, conectando áreas industriais, centros comerciais e bairros residenciais.

