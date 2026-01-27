Atenção, motorista!

Rua Filipinas será bloqueada para obras do BRT em Curitiba

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 27/01/26 15h02
Rua Filipinas terá trechos bloqueados para obras do BRT Leste/ Oeste

A partir desta quarta-feira (28/1), um trecho da Rua Filipinas em Curitiba será totalmente bloqueado para obras de pavimentação do BRT Leste/Oeste. O bloqueio ocorrerá entre as ruas Amador Bueno, Lourival Wendler e Manoel Máximo dos Santos, no sentido bairro. A previsão é que as intervenções neste trecho durem 28 dias.

Moradores e comerciantes da região poderão acessar apenas a primeira quadra da área em obras. Todo o trecho estará sinalizado, indicando aos motoristas os bloqueios, sentido de trânsito e desvios. A sinalização ficará sob responsabilidade da empreiteira responsável pela obra.

A intervenção na Rua Filipinas visa prepará-la para formar um binário com as ruas Ceilão e Capitão Guilherme Bianchi. O objetivo é melhorar as condições de circulação para ônibus, pedestres, ciclistas e automóveis na região.

As obras do BRT Leste/Oeste fazem parte de um projeto maior que prevê a requalificação de 22,5 km de canaletas exclusivas, modernização de cinco terminais e revitalização de 34 estações-tubo. A expectativa é que essas melhorias aumentem a eficiência do transporte público, reduzindo o tempo de viagem e oferecendo mais conforto e segurança aos usuários.

