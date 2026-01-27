Foragido condenado a 10 anos é preso na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) capturou um homem de 45 anos, condenado por homicídio, na segunda-feira (26/01) em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba. O indivíduo havia sido sentenciado a 10 anos de prisão em regime fechado pela Vara Criminal da Comarca de Rio Branco do Sul.

De acordo com o delegado Wagner Ferreira, a prisão foi resultado de informações recebidas por um Agente Policial Judiciário (APJ) sobre a localização do condenado em Campo Largo. Após a captura, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população para localizar foragidos da justiça. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos números 197 (PCPR), 181 (Disque-Denúncia) ou pelo WhatsApp (41) 99125-5192. Essas informações são cruciais para auxiliar no trabalho policial e garantir a segurança pública.