Operação Centro Seguro

Guarda Municipal prende foragido acusado de latrocínio no Centro de Curitiba

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 27/01/26 15h02
Guarda Municipal localiza e prende foragido por diversos crimes no Centro. Foto: Divulgação/GMC

A Guarda Municipal de Curitiba (GMC) prendeu na manhã desta terça-feira (27/1) um foragido da Justiça acusado de diversos crimes, incluindo dois latrocínios contra comerciantes da região metropolitana. A prisão ocorreu nas proximidades da Praça Tiradentes, durante a Operação Centro Seguro realizada pelo Grupo de Pronto Emprego Operacional (GPEO) da GMC.

As equipes da Guarda Municipal já haviam sido informadas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) sobre o suspeito foragido. Durante o patrulhamento na Rua Riachuelo, os agentes abordaram dois homens em atitude suspeita em um local com denúncias de tráfico de drogas. Na verificação de identidade, constatou-se que um deles possuía mandado de prisão em aberto.

Após a confirmação da identidade e contato com a Polícia Civil, o homem foi encaminhado à Delegacia de Furtos e Roubos, onde ficará à disposição da Justiça. Nos últimos oito anos, o GPEO localizou e prendeu mais de 780 foragidos no Centro de Curitiba, contribuindo para a segurança da região.

