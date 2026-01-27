Guarda Municipal prende foragido acusado de latrocínio no Centro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Guarda Municipal de Curitiba (GMC) prendeu na manhã desta terça-feira (27/1) um foragido da Justiça acusado de diversos crimes, incluindo dois latrocínios contra comerciantes da região metropolitana. A prisão ocorreu nas proximidades da Praça Tiradentes, durante a Operação Centro Seguro realizada pelo Grupo de Pronto Emprego Operacional (GPEO) da GMC.

As equipes da Guarda Municipal já haviam sido informadas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) sobre o suspeito foragido. Durante o patrulhamento na Rua Riachuelo, os agentes abordaram dois homens em atitude suspeita em um local com denúncias de tráfico de drogas. Na verificação de identidade, constatou-se que um deles possuía mandado de prisão em aberto.

Após a confirmação da identidade e contato com a Polícia Civil, o homem foi encaminhado à Delegacia de Furtos e Roubos, onde ficará à disposição da Justiça. Nos últimos oito anos, o GPEO localizou e prendeu mais de 780 foragidos no Centro de Curitiba, contribuindo para a segurança da região.