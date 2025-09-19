Obras de ampliação do Contorno Sul e duplicação da PR-423 começam na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta sexta-feira (19), foi dada a largada oficial para as obras de ampliação do Contorno Sul e duplicação da PR-423, que conecta Araucária a Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

As intervenções fazem parte do pacote de melhorias do Lote 1 do novo programa de concessões rodoviárias do Paraná, sob responsabilidade da Via Araucária. O objetivo é triplo: melhorar a mobilidade, aumentar a segurança e fortalecer o escoamento de cargas na região.

No Contorno Sul, as equipes começaram a trabalhar na implantação de cerca de 6 quilômetros de vias marginais, que vão conectar trechos já existentes. As marginais contarão com duas faixas de tráfego, passeio e ciclovia, além de uma nova ponte sobre o Rio Barigui. Essa primeira etapa tem previsão de conclusão para 2027, dentro do terceiro ano da concessão.

O projeto completo prevê que, até 2029, a rodovia principal ganhará quatro faixas por sentido, novas trincheiras, seis passarelas para pedestres e ciclovias nos dois lados da via. Também estão previstas melhorias nos entroncamentos e acessos às cidades cortadas pelas rodovias.

Além das obras no Contorno Sul, concessionária atua na duplicação da PR-423

Na PR-423, conhecida como Rodovia Engenheiro Adolar Schultze, as máquinas estão em ação para a duplicação de 26 quilômetros. O trecho é estratégico porque conecta a BR-476, em Araucária, às BR-277 e BR-376, em Campo Largo, evitando que veículos pesados precisem circular pelo perímetro urbano de Curitiba.

A duplicação abrange o trecho entre os quilômetros 9 e 35, incluindo dispositivos de acesso e retorno em desnível. Além das duas pistas em cada sentido, a rodovia terá acostamento, canteiro central e nova iluminação em diversos pontos.

Desde agosto, os trabalhos estão concentrados na limpeza das áreas que receberão as novas faixas. O contrato firmado estabelece que as obras devem ser concluídas até fevereiro de 2027.

“Hoje iniciamos oficialmente as obras das marginais do Contorno Sul e da duplicação da PR-423. Vencemos a etapa mais desafiadora, que foi a obtenção dos licenciamentos ambientais, e agora seguimos com o cronograma em linha, com entregas previstas até fevereiro de 2027”, afirmou o diretor-presidente da Via Araucária, Sérgio Santillán.