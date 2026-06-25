Obra que promete resolver alagamentos causa novo bloqueio na Avenida Victor Ferreira

A Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, terá bloqueio parcial de quatro dias para continuidade da obra de drenagem contra alagamentos. Uma pista da avenida, no trecho entre as ruas Frei Orlando e Alexandre de Gusmão, no sentido Centro-bairro, será bloqueada a partir das 10h de sexta-feira (26/6) e o tráfego será desviado para outra pista da via.

O bloqueio ocorre na sexta das 10h às 18h, no sábado (27/6) e domingo (28/6) das 8h às 17h30, e na segunda-feira (29) das 8h às 14h.

A obra faz parte da implantação de uma nova rede de galerias de águas pluviais da Rua Monte Castelo. Segundo análises, a rede atual está subdimensionada e apresenta elevado nível de obstrução, comprometendo o funcionamento do sistema em períodos de chuvas intensas. Nesta etapa, serão assentados 24 metros de galerias celulares, finalizando a intervenção na avenida. No último fim de semana, foram instalados 18 metros de galeria no mesmo trecho.

A nova estrutura deve reduzir os riscos de alagamentos na região. A obra de macrodrenagem terá sequência ao longo da semana na Rua Monte Castelo, mas sem impacto ao trânsito.

A circulação do transporte coletivo será mantida. A Superintendência de Trânsito (Setran) vai organizar a circulação, podendo ocorrer interrupções rápidas e temporárias para movimentação de equipamentos. A demanda apresentada pela comunidade por meio do Fala Curitiba.