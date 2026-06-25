Paranaense ganha leão de bronze no Festival da Criatividade de Cannes Lions

O cineasta paranaense Gabriel Twardowski é um dos vencedores do Leão de Bronze do Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, uma das mais importantes premiações do mundo para agências de publicidade, propaganda, marketing e profissionais. Gabriel atuou na obra pela produtora Flavor, uma das envolvidas no projeto.

A premiação é pela sua participação na produção do case Dirt Is Glory, da Unilever, que celebra o futebol de várzea do Brasil. Em tempos de Copa do Mundo, o reconhecimento veio na hora certa. “Para mim, significa o momento de comemorar com todos que eu amo e me apoiaram nas noites viradas ou longe de casa, não só durante os meses do projeto, mas também nesses últimos 12 anos”, disse à Tribuna.

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Para ele, Cannes é a Copa do Mundo da publicidade e, por isso, uma validação como essa é importante para a carreira. “Eu nunca pensei muito sobre o que poderia acontecer em seguida, mas a cada passo sinto que conhecemos mais pessoas que nos inspiram, confiam e dão oportunidade para irmos mais longe nessa tentativa de causar um arrepio ou emoção. É isso que espero daqui para a frente: ter conexões com novas ideias para poder testar linguagens, caminhos e formatos, com novos e antigos parceiros”.

Gabriel exalta toda a dedicação que se faz necessária para alcançar objetivos como esse. “O prêmio é apenas uma parte disso. Temos que fazer muitas renúncias, que vão desde semanas longe de quem a gente ama — perdendo aniversários e momentos importantes que não voltam mais — até horas de sono e cansaço acumulados. Tudo para conseguir tocar as pessoas de alguma maneira”, diz. Para ele, um prêmio como esse é a chance de celebrar com quem o ajudou durante a jornada.