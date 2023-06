Obra da Sanepar na terça-feira (20) pode deixar milhares de moradores de Curitiba e região metropolitana sem água. Segundo a companhia trata-se de uma substituição de equipamentos eletromecânicos no reservatório de água tratada Jacob Macanhan. Por causa disso, irá interromper momentaneamente a distribuição de água em 30 bairros de Curitiba, Pinhais e Colombo.

O serviço será feito das 7h30 às 16h, e a normalização está prevista para ocorrer até as 7h30 da manhã de quarta-feira (21). A orientação é para que os moradores façam uso racional da água.

Curitiba: Bacacheri, Bairro Alto, Jardim Social, Jardim das Américas, Tarumã e Capão da Imbuia.

Pinhais: Alto Atuba, Emiliano Perneta, Centro, Palmital, Sete Vilas, Estância Pinhais, Rural e Weissópolis.

Colombo: Mauá, Guaraituba, Palmital, Vila Zumbi, Guarani, Maracanã, Mauá, Palmital, Vila Zumbi, Osasco, Santa Fé, Curitibanos, São Gabriel, Campo Pequeno, Monza, Atuba e Rio Pequeno.

A Sanepar ressalta que podem ficar sem água durante este período clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. A companhia sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, a orientação é que o cliente tenha em mãos a conta de água ou o número da matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

