A prefeitura de Curitiba divulgou terça-feira (30) a empresa vencedora da licitação para o projeto executivo das obras para conter as enchentes na Rua Desembargador Westphalen e entorno, no Centro. A região sofre com inundações há décadas. Na última enchente mais grave, quando a tubulação se rompeu duas vezes em menos de 15 dias em fevereiro de 2019 e uma cratera se abriu, o prefeito Rafael Greca anunciou que faria uma “intervenção drástica” para conter a água na Westphalen.

A empresa vencedora da licitação, a Eco Geotecnia e Obras Ltba, vai começar o projeto imediatamente. Mas ainda não há data para início das obras, já que a partir do projeto executivo será contratada a empreiteira. A Secretaria Municipal de Obras Públicas explica que a empresa tem 180 dias para elaborar o projeto.

“Vamos iniciar o projeto de engenharia que permitirá a execução de uma grande obra de drenagem. A nova galeria que se estenderá até o Rio Água Verde e as caixas de contenção garantirão maior segurança contra alagamentos não só para o cruzamento da Desembargador Westphalen com a Visconde de Guarapuava, mas para toda a região”, aponta o prefeito Rafael Greca ao site da prefeitura.

A troca da tubulação na Westphalen é promessa de prefeitos de Curitiba há décadas. Cada inundação gera transtorno aos comerciantes não só pela água que entra nos estabelecimentos, mas também pelos bloqueios no trânsito para consertos. O que levou Greca na época a reconhecer que a região merecia uma obra maior, que não fosse paliativa. A tubulação da Westphalen é da década de 40 e por isso não suporta mais o volume de água.

Também nesta semana, a prefeitura já havia anunciado obras para conter enchentes no bairro Alto da XV. Haverá macrodrenagem no cruzamento da Rua Dias da Rocha Filho com a avenida Padre Germano Mayer, perto do Polloshopping. O local também é historicamente conhecido em Curitiba por constantes alagamento.

