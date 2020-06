O prefeito Rafael Greca anunciou nesta segunda-feira (29), em seu perfil no Facebook, o início das obras de macrodrenagem no cruzamento da Rua Dias da Rocha Filho com a avenida Padre Germano Mayer, no bairro Alto da XV. O local é historicamente conhecido em Curitiba por constantes alagamentos, principalmente na região próxima do antigo Polloshop.

De acordo com o prefeito, serão 400 metros de túneis lineares metálicos, em três ruas. Cada uma das manilhas gigantes terá 1,60 m de diâmetro por 80 m de comprimento. “As três ruas e a ferrovia não serão destruídas, serão pouco tocadas. O método será de escavação subterrânea, também nas ruas vizinhas: Rua do Herval e Rua Camões”, explicou o prefeito na rede social.

O investimento da obra, de acordo com a postagem, é de aproximadamente R$ 9 milhões financiados pelo Finisa – Fundo Nacional de Infraestrutura e Saneamento, complementados pelo Tesouro Municipal.

Alamentos são frequentes na região

Os moradores e comerciantes da região do Alto da XV sofrem há anos com os frequentes alagamentos na região. Por causa da estiagem, o local não chegou a sofrer com enchentes este ano, mas em anos anteriores, a água invadiu condomínios e inundou casas, causando prejuízo para os moradores.