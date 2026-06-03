O que são as caixas gigantes que apareceram nas ruas de Curitiba?

Moradores e comerciantes de Curitiba têm notado a presença de caixas grandes e coloridas espalhadas pelas ruas do centro da cidade. Batizadas de Ecoboxes, essas estruturas representam uma inovação na gestão de resíduos urbanos e fazem parte do programa Centro Limpo, desenvolvido pela Prefeitura Municipal.

As Ecoboxes funcionam como pontos de coleta onde as pessoas podem jogar lixo reciclável e também servem de base de apoio para varredores. O equipamento também é usado pelos servidores que utilizam os novos tuk-tuks, carrinhos elétricos que fazem parte do sistema de limpeza pública. Eles levam e depositam os resíduos deixados nas Ecoboxes.

As primeiras Ecoboxes foram instaladas em pontos estratégicos do centro:

Rua Marechal Deodoro, na altura do número 15;

Rua Desembargador Westphalen, 228; em frente à Praça Rui Barbosa;

Rua André de Barros, também em frente à Praça Rui Barbosa;

Rua Emiliano Perneta, na altura do número 195;

Rua Cândido Lopes, altura do número 304.

O perímetro de abrangência do programa Centro Limpo envolve as quadras entre ruas André de Barros, Jaime Reis, Visconde de Nácar e Conselheiro Laurindo. Os pontos foram definidos pelo Departamento de Limpeza Pública, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Após os resíduos serem retirados das Ecoboxes, eles são levados até as caixas compactadoras, sendo uma na região do Largo da Ordem e outra perto do Mercado Municipal. Por fim, os resíduos seguem até o destino correto nos caminhões da Limpeza Pública.

As novidades integram o programa Curitiba de Volta ao Centro, que tem como principal objetivo a requalificação urbanística e ambiental da região, integrando moradia, trabalho, segurança, cultura e lazer. A iniciativa também faz parte do Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas (PlanClima)