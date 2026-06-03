Reciclagem

O que são as caixas gigantes que apareceram nas ruas de Curitiba?

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz Tai
- Atualizado: 03/06/26 07h55
Primeiras Ecoboxes da Prefeitura já estão instaladas no Centro de Curitiba. Foto: Ricardo Marajó/SECOM.

Moradores e comerciantes de Curitiba têm notado a presença de caixas grandes e coloridas espalhadas pelas ruas do centro da cidade. Batizadas de Ecoboxes, essas estruturas representam uma inovação na gestão de resíduos urbanos e fazem parte do programa Centro Limpo, desenvolvido pela Prefeitura Municipal.

As Ecoboxes funcionam como pontos de coleta onde as pessoas podem jogar lixo reciclável e também servem de base de apoio para varredores. O equipamento também é usado pelos servidores que utilizam os novos tuk-tuks, carrinhos elétricos que fazem parte do sistema de limpeza pública. Eles levam e depositam os resíduos deixados nas Ecoboxes.

As primeiras Ecoboxes foram instaladas em pontos estratégicos do centro:

  • Rua Marechal Deodoro, na altura do número 15;
  • Rua Desembargador Westphalen, 228; em frente à Praça Rui Barbosa;
  • Rua André de Barros, também em frente à Praça Rui Barbosa;
  • Rua Emiliano Perneta, na altura do número 195;
  • Rua Cândido Lopes, altura do número 304.

O perímetro de abrangência do programa Centro Limpo envolve as quadras entre ruas André de Barros, Jaime Reis, Visconde de Nácar e Conselheiro Laurindo. Os pontos foram definidos pelo Departamento de Limpeza Pública, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

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Após os resíduos serem retirados das Ecoboxes, eles são levados até as caixas compactadoras, sendo uma na região do Largo da Ordem e outra perto do Mercado Municipal. Por fim, os resíduos seguem até o destino correto nos caminhões da Limpeza Pública.

As novidades integram o programa Curitiba de Volta ao Centro, que tem como principal objetivo a requalificação urbanística e ambiental da região, integrando moradia, trabalho, segurança, cultura e lazer. A iniciativa também faz parte do Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas (PlanClima)

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