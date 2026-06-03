Cursos gratuitos de qualificação profissional abrem inscrições em junho

Curitiba oferece cursos gratuitos de qualificação profissional no Centro de Aprendizagem e nos Liceus de Ofícios da capital. As inscrições estão abertas e as aulas começam ao longo de junho, abrangendo áreas como beleza, serviços e cuidados com idosos.

Os interessados devem procurar as unidades fixas do Sine nas Ruas da Cidadania, as unidades móveis ou ir direto ao Centro de Aprendizagem, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 45, 8º andar, no Centro.

As capacitações fazem parte da política municipal de fortalecimento da empregabilidade e geração de renda, oferecendo oportunidades para quem busca entrar no mercado de trabalho, se recolocar profissionalmente ou ampliar conhecimentos.

Em junho começam os seguintes cursos:

Maquiagem Social (Liceu de Ofícios Santa Rita)

Gastronomia Sustentável (Centro de Aprendizagem).

Unhas Decoradas (Liceu de Ofícios Santa Felicidade)

Apresentação, Comunicação e Atendimento (Centro de Aprendizagem)

Cuidador de Idoso (Centro de Aprendizagem).

Rumo ao Sucesso (Centro de Aprendizagem e Liceu de Ofícios Santa Rita e Rua da Cidadania CIC).