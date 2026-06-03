Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 03/06/2026

ADAIR DA SILVA WINKERT, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ WINKERT. Filiação: BRASILIO MULLER e BENEDITA MULLER. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
ADRIANA DE SOUZA DOS SANTOS, 48 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: AGNALDO ANTONIO DOS SANTOS. Filiação: ADOLPHO LOURENCO DE SOUZA e ROSETE ROSSA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
ALDA MARIA DE ALMEIDA SILVA, 64 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: MARIO CLEMENTE DA SILVA. Filiação: MANOEL MISSIAS DA COSTA e MARIA JOSE DE ALMEIDA COSTA. Sepultamento: NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO – GUARULHOS SP, quarta-feira, 3 de junho de 2026. Data do Falecimento: 02/06/2026.
ANA DA RESSURREICAO MAULEPIS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO VALDIVIO MAULEPIS. Filiação: JOSE LUIZ DA RESSURREICAO e ELVIRA JESUS DA RESSURREICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
ANA MARIA FRANCA, 87 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: BENEDITO FRANCA. Filiação: NICOLAU ALVES e CATARINA BARCHEL ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
ANTONIO CELSO DE SOUZA DIAS, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: LOURDES BENCZ DIAS. Filiação: ANTONIO FERREIRA DIAS e MARIA JULIANA DE SOUZA DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
ANTONIO FRANKOWICZ, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA IRENE DOS SANTOS FRANKOWICZ. Filiação: CONSTANTE FRANKOWICZ e GENOVEVA FRANKOWICZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
APARECIDA NUNES GONCALVES, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMADO GONCALVES. Filiação: JOAQUIM NUNES e OLGA PEREIRA NUNES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
ARISTIDES JOSE DA ROSA, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: DORALINO JOSE DA ROSA e IZABEL BATISTA DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
BENEDITA RIBAS LOPES, 75 ano(s). Cônjuge: JOSE ESTEVAO LOPES. Filiação: JOAO ANTONIO RIBAS e ARACI MARTINS RIBAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
CEZARIO ALBERTINO DE TOLEDO LOPES, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOSE ALBERTINO LOPES e MARIA ANTONIA DE TOLEDO LOPES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
CLAUDIO DOMINGOS SILOTO, 82 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) MECÂNICO. Cônjuge: MARIA IDA MEDA SILOTO. Filiação: DOMINGOS FRANCISCO SILOTO e ALTAIR BORGES SILOTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
CREMILDES FERREIRA BAHR, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WERNER ALFREDO BAHR. Filiação: ABELARDO RODRIGUES FERREIRA e MARIA LUIZA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
CREUZA MARIA ROBERTA, 55 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: BENEDITO ROBERTO CORREIA e MARIA JOSE ROBERTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
DAYANNE GONCALVES DE MEIRA, 33 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JEAN CARLOS GONCALVES DE MEIRA e GILCEIA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
DEISE MARIA FELTRIN, 52 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CRISTIANO ANDRE POTT. Filiação: WALDOMIRO AUGUSTO FELTRIN e ELDA MARIA ANTONELLO FELTRIN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
DILMA BEATRIZ BRANCO SWISZEZ, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE SENDROKI SWISZEZ. Filiação: JOAO VIEIRA BRANCO e MARIA DO PATROCINIO VARELA UBALDO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
DIRCE MATTOSO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE JACINTO ALVES. Filiação: JOAO RODRIGUES MATTOSO e AZINDA REGINA MATTOSO. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 3 de junho de 2026. Data do Falecimento: 02/06/2026.
DORIVAM CELSO NOGUEIRA, 52 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: DULCELIA DO CARMO NOGUEIRA. Filiação: DOMICIANO DE SOUZA NOGUEIRA e MARIA DE SOUZA NOGUEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
EDGARD JOSE SIQUINELI, 86 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: JOSE SIQUINELI e PASCOINA FRANCISQUETI SIQUINELI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
EVA DEDA, 88 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: FRANCISCO DEDA. Filiação: FRANCISCO WOSNIACKI e VITORIA WOSNIACKI. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
GERSON COSTA DE QUADROS, 50 ano(s). Filiação: FLAVIO PINHEIRO LIMA DE QUADROS e CONCEICAO GREGORIO DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
HAMILTON DA ROCHA, 79 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: MARIA BRAZILIA DA ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
IGNEZ ARGEMIRA THOMAZ JACCON, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUMERCINDO JACCON. Filiação: MATHIAS THOMAZ e ADELIA THOMAZ. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 17:17h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
IRONILDE DE MORAES PEPI, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GUILHERME GOMES PEPI e DIRCE DCE MORAES PEPI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
JHULLY BEATRIZ PAREDES DO NASCIMENTO, 2 ano(s). Filiação: JHONATAN DO NASCIMENTO e KEILA CRISTIANE PAREDES DA SILVA. Sepultamento: PARQUE CAMPO GRANDE – CAMPO GRANDE – MATO GROSSO DO SUL, terça-feira, 2 de junho de 2026. Data do Falecimento: 02/06/2026.
JOVACI FERREIRA, 78 ano(s). Cônjuge: MARIA DE LOURDES FERREIRA. Filiação: ABILIO JOSE FERREIRA e MARIA VACI VIANA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 3 de junho de 2026. Data do Falecimento: 02/06/2026.
LEONILDA VALCANAIA, 67 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JUAREZ CARLOS VALCANAIA. Filiação: MARTINS MAZUR e HELENA MIKOS MAZUR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
LUIZ CARLOS COTURA, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: REGINA CATARINA COTURA. Filiação: JOSE OSVALDO COTURA e AVANY TULESKI COTURA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 3 de junho de 2026. Data do Falecimento: 02/06/2026.
LUIZ HENRIQUE BORGES, 59 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: LUIZ CARLOS BORGES e JANDIRA XAVIER DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
MARGARIDA ANTONIA, 95 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOAO TOLEDO DE ALMEIDA. Filiação: MARIA BONIFACIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
MARIA DALUZ ROCHA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ADEMIL ROCHA. Filiação: JOSE ANTONIO BUENO e IZABEL TABORDA BUENO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
MARIA DO NASCIMENTO LIMA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO FERREIRA LIMA. Filiação: GALDINO ANTONIO DO NASCIMENTO e IZABEL GUILHERMINA DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
MARIA FERNANDA MATHEUS DE ALBUQUERQUE, 49 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: JOAO LUIZ MANASSES DE ALBUQUERQUE FILHO. Filiação: FERNANDO MATHEUS FILHO e GILDA MARI SEVERO MATHEUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
MARIA TARCILA LEAL BARBOSA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLORIOLANDO BARBOSA DE MACEDO. Filiação: VERISSIMO BATISTA RIBEIRO e LEONTINA BATISTA LEAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
MICHELE LACERDA, 46 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO RIBEIRO PINTO. Filiação: NAO INFORMADO e NEUSA LACERDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
NELCY VEIGA SALEH, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AHMAD ABDUL RAHMAN SALEH. Filiação: SEBASTIAO VEIGA e MARIA MESCHKE VEIGA. Sepultamento: PIRAI DO SUL/PR, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
RUDIMAR VALASCHENSKI, 67 ano(s). Filiação: PEDRO VALASCHENSKI e AVANNY VALASCHENSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
SANTO GOMES FIGUEIRA, 89 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: EUNICE ARTIOLI GOMES. Filiação: JOSE GOMES FIGUEIRA e MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 2 de junho de 2026. Data do Falecimento: 02/06/2026.
SIDNEI SANTOS DE SOUZA, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SEBASTIAO JOSE DE SOUZA e GALDINA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
SORAYA FAYEK TACLA YACOUB, 69 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: FAYEK GEORGES YACOUB e MOUNIFE TAKLA YACOUB. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
TEREZINHA DE CASSIA CORREA CARLIM, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DURIVAL SORDO CARLIM. Filiação: LYDIO CORREA e FRANCISCA GUEDES CORREA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/06/2026.
TEREZINHA ROSETE NEGRELLO, 69 ano(s). Profissão: CHEFE COZINHA. Filiação: NELSON ANTONIO NEGRELLO e AUREA DOS SANTOS NEGRELLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
THERESINHA NADOLNY, 96 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: EUSTACIO ERINCO NADOLNY. Filiação: LAURENTINO KOUBASCHUK DA SILVEIRA e SEBASTIANA DOS SANTOS MONTEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
WILSON FERREIRA MACHADO, 87 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: WALDOMIRO MACHADO e LAVINIA FERREIRA MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 02/06/2026.
WILSON GONCALVES LANHOSO JUNIOR, 60 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: WILSON GONCALVES LANHOSO e MATILDE GONCALVES LANHOSO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/06/2026.