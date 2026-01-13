O que fazer com frango assado que sobrou? Duas receitas fáceis evitam desperdício

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Almoço de domingo combina com frango assado de padaria. No entanto, não é incomum que as sobras de frango fiquem para o dia seguinte. Mas não é porque o alimento é o mesmo que a receita precisa ser.

Com poucos ingredientes e preparo simples, a sobra pode ganhar uma nova cara e virar um lanche ou jantar diferente. De receitas mais simples a mais completas, os diferentes aperitivos podem ser feitos com ingredientes que já estão nos armários e na geladeira.

Uma das opções mais práticas é transformar o frango desfiado em croquetes. Além da receita simples e fácil, o preparo também dispensa fritura em óleo, o que facilita a rotina e deixa o prato mais leve. Feitos na air fryer, os croquetes ficam dourados por fora e macios por dentro.

Já quem procura uma opção mais requintada para o jantar, também é possível transformar as sobras de frango em um risoto cremoso simples e surpreender a família. Confira, abaixo, duas receitas para aproveitar o frango assado:

Croquetes de frango

Ingredientes

2 xícaras de frango assado desfiado

½ cebola bem picada ou ralada

1 colher (sopa) de óleo, margarina ou manteiga

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 xícara de leite

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto (opcional)

1 ovo

Farinha de rosca

Azeite ou óleo para pincelar

Modo de preparo

Refogue a base: Em uma panela, coloque o óleo e refogue a cebola em fogo baixo até ficar macia e levemente transparente. Isso evita gosto forte e deixa o croquete mais suave.

Prepare a massa: Acrescente a farinha de trigo e mexa bem por cerca de 1 minuto, para tirar o gosto cru. Em seguida, coloque o leite aos poucos, mexendo sempre, até formar uma massa grossa, que desgrude do fundo da panela.

Incorpore o frango: Junte o frango desfiado, misture bem e tempere com sal e pimenta. Cozinhe por mais 2 a 3 minutos, apenas para incorporar tudo.

Espere esfriar: Desligue o fogo e deixe a massa esfriar. Esse passo é importante para conseguir modelar os croquetes sem que grudem nas mãos.

Empane: Com as mãos levemente untadas, faça rolinhos ou bolinhas, no tamanho que preferir. Passe cada croquete no ovo batido e depois na farinha de rosca, pressionando levemente para fixar bem.

Asse: Disponha os croquetes na cesta da air fryer, sem sobrepor. Pincele ou borrife um pouco de azeite por cima. Asse a 200 °C por cerca de 15 minutos, virando na metade do tempo, até dourar.

Risoto cremoso de frango

Ingredientes

1 xícara de arroz arbório ou arroz comum

1½ xícara de frango assado desfiado

½ cebola roxa picada

1 dente de alho picado

1 colher (sopa) de manteiga

1 colher (sopa) de azeite

½ xícara de vinho branco seco (opcional)

1 litro de água quente ou caldo de legumes

½ xícara de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Refogue a base: Em uma panela, aqueça o azeite e metade da manteiga. Refogue a cebola roxa em fogo baixo até ficar macia e levemente adocicada. Acrescente o alho e mexa rapidamente.

Prepare o arroz: Junte o arroz e mexa bem, envolvendo os grãos no refogado. Se usar o vinho, acrescente e deixe evaporar.

Cozinhe aos poucos: Adicione a água ou caldo quente aos poucos, mexendo de vez em quando. Espere o líquido quase secar antes de colocar mais.

Acrescente o frango: Quando o arroz estiver quase macio, junte o frango assado desfiado e continue o cozimento até atingir um ponto cremoso.

Finalize: Desligue o fogo, acrescente o restante da manteiga e o queijo parmesão. Ajuste o sal e finalize com pimenta-do-reino.

