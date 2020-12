Segundo o mais novo boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde de Curitiba, divulgado neste domingo (6), 1.137 novos casos de covid-19 foram contabilizados e 17 mortes registradas entre moradores da cidade. O número de ativos, ou seja, pessoas doentes da covid-19 capazes de transmitir a doença subiu novamente e beira os 14 mil (13.780).

Nas noites de sexta-feira (veja como foi) e sábado (leia mais) duas grandes festas clandestinas, envolvendo cerca de 500 pessoas no total, foram descobertas pela polícia. No local, a maioria dos frequentadores não usava máscara, o que contribuir muito para o aumento do contágio da doença.

+ Leia mais: “Não vou ser a próxima Marielle”, diz Carol Dartora após ameaça de morte

Das 17 mortes contabilizadas, 14 aconteceram nas últimas 48 horas. As novas vítimas são 11 homens e seis mulheres, com idades entre 38 e 98 anos. Dezesseis pacientes estavam hospitalizados. Até agora são 1.840 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Com os novos casos confirmados, 87.050 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia. Entre todos os contaminados, 71.430 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Lotação das UTIs

Neste domingo (6), a taxa de ocupação dos 344 leitos está em 92%. Todos os pacientes que são internados com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos exclusivos covid-19 e não apenas os casos confirmados da doença. No momento restam 26 leitos livres.

+ Veja também: Domingo sem Feira do Largo da Ordem: nova suspensão cai como bomba entre os feirantes

Números totais

Confirmados – 87.050

Casos Ativos– 13.780

Recuperados – 71.430

Óbitos – 1.840