Uma festa clandestina em Curitiba com 122 pessoas foi fechada na madrugada deste sábado (5) pela Guarda Municipal no bairro Hauer. No evento, que acontecia em uma casa de festas na avenida Marechal Floriano, as autoridades flagraram pessoas sem máscara – o uso é obrigatório por lei. O evento foi encerrado depois de uma denúncia recebida pela central 153.

A GM registrou Boletim de Ocorrência (número 53,410/2020) e deu ciência ao proprietário. A Prefeitura Municipal de Curitiba tomará as medidas administrativas e jurídicas cabíveis para punir o infrator.

+ Leia mais: Em um mês, número de mortes por dia pelo coronavírus sobe 5 vezes em Curitiba

A Secretaria de Defesa Social e a Guarda Municipal estão monitorando demais festas clandestinas marcadas para este final de semana em Curitiba. Os promotores de eventos e os proprietários dos locais que sediarem as festas correm risco de serem acusados de crime sanitário, por estimular a propagação do coronavírus.

Aifu Covid

Na operação Aifu Covid de noite de sexta-feira (4), foram realizadas 14 fiscalizações em diferentes bairros. Foram interditados 6 estabelecimentos: um bar e restaurante no bairro Vila Izabel, um bar e restaurante no Agua verde, um restaurante e churrascaria no Portão, duas casa noturnas no Centro e Bom Retiro, um restaurante no Uberaba. Entre os locais interditados, uma casa noturna no Bom Retiro foi notificada por comércio irregular.

+ Leia também: 13“Temos dinheiro separado para comprar vacinas”, anuncia Greca contra a covid-19

Oito locais que haviam sido denunciados pela população e estavam no roteiro da Aifu estavam fechados (sem atividade) no momento da ação de fiscalização

Na sexta (4), a Prefeitura de Curitiba publicou um novo decreto, ampliando as restrições para circulação de pessoas e funcionamento de atividades, e manteve a bandeira laranja (risco médio). Entre as medidas está o fechamento aos domingos do comércio, supermercados, restaurantes e parques. As novas regras entram em vigor neste sábado (5) e são válidas por 14 dias.

+ Veja mais: Incêndio destrói parte de tradicional escola no bairro Bacacheri

No mesmo dia Curitiba atingiu novo recorde no número diário de casos confirmados de coronavírus: foram 1.753 novos casos e 19 mortes, o mais alto desde o dia 20 de agosto.