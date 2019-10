A partir desta terça-feira (22), o Aeroporto Internacional Afonso Pena , em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, começa a operar 10 novos voos para destinos do interior do Paraná. A aeronave utilizada nas frequências é um Cessna 208 “Caravan”, com capacidade para até nove passageiros.

Os voos serão operados pela Gol Linhas Aéreas em parceria com a empresa de transporte aéreo TwoFlex, e vão voar de três a quatro vezes por semana, dependendo da rota.

Os novos voos fazem parte do Programa Voe Paraná, que tem como objetivo levar voos regulares entre as cidades do interior do estado para Curitiba, tanto para estimular o desenvolvimento econômico, como para incentivar o turismo no Paraná.

Os novos voos têm como destino Arapongas, Campo Mourão, Cianorte, Cornélio Procópio, Guaíra, Paranavaí, Francisco Beltrão, Telêmaco Borba, União da Vitória e Paranaguá.

Veja as rotas em gráfico divulgado pela Infraero:

Os passageiros que embarcarem em um dos aeroportos listados para o Afonso Pena, e tiverem conexão para outra cidade, terão de desembarcar e reembarcar, passando pela inspeção de raio-X ao embarcar para o próximo destino.

Os bilhetes, válidos para viagens a partir de 22 de outubro, têm preços que variam de R$ 302 a R$ 723, superando a estimativa inicial de que as passagens custariam em torno de R$ 350.

Capacidade

O Aeroporto Internacional Afonso Pena tem capacidade para receber 14,8 milhões de passageiros por ano. Cerca de 179 voos operam diariamente no terminal, transportando aproximadamente 17 mil passageiros entre embarques e desembarques, número que o coloca como um dos mais movimentados do Brasil.