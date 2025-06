Novos clientes e bom faturamento: Festival de Parmegiana foi um sucesso

Terminou no último domingo a 3ª edição do Festival da Parmegiana. Apesar de ainda ser “novo” no calendário de atrações gastronômicas em Curitiba, a iniciativa tem representando um acréscimo considerável no movimento de dezenas de estabelecimentos da região.

Pelo menos esse é o relato do representante de três dos estabelecimentos participantes da última edição, que teve realização da Curitiba Honesta e apoio da Tribuna. “A terceira edição do Festival de Parmegiana em números foi superior às outras edições. Isso deixa claro que o prato é um dos preferidos dos curitibanos. Que venham os próximos”, disse Sérgio Medeiros, organizador do festival.

O Grupo Mustang Sally esteve no Festival com três de suas marcas, todas de renome no cenário gastronômico local: Mustang Sall, Estação Chelsea e Scavollo.

+ Veja também: Circuito Bom Gourmet de Inverno terá descontos de até 60%

Gilly Mazanek Zappelini, chef executivo do grupo falou sobre a participação dos seus restaurantes. “Vemos com bons olhos festivais gastronômicos. O fato de ter um preço fixo faz com que apenas o convidado decida onde ir.. A pluralidade de opções mostra o quanto é grande e de qualidade a gastronomia curitibana”, analisou.

Para as empresas, o ganho é enorme. “Em termos de negócios, o festival proporciona a visibilidade do restaurante para um público diferente do habitual. Temos várias pessoas que moram próximo ao restaurante, que por diversos motivos, nunca tinham entrado em nossas lojas. Nas últimas semanas, graças ao Festival, viraram clientes”.

Para Gilly o aumento do faturamento ajuda a equilibrar as contas num momento de instabilidade financeira do país. O chef analisou o desempenho de cada um dos restaurantes.

+ Leia mais: Festival gastronômico celebra culinária do norte do Brasil em Curitiba

“No Mustang tivemos uma ótima aceitação do prato e as vendas foram muito boas. No Estação Chelsea o prato é diferente do cardápio, que tem o foco nos hamburgueres e petiscos. Mesmo assim foi um sucesso com o público geral. Já no Scavollo o parmegiana é tradicional no cardápio e o festival fortaleceu ainda mais sua presença”, explicou.