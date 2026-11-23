Motoristas e usuários do transporte coletivo de Curitiba devem redobrar a atenção neste início de semana. Enquanto novas frentes de fresagem e recapeamento começam hoje no bairro Santa Quitéria, importantes corredores como a Avenida Sete de Setembro, a Linha Verde e a Avenida Arthur Bernardes seguem com interdições e desvios em andamento.

Confira o planejamento viário atualizado para organizar seus deslocamentos.

Novas intervenções em vigor a partir de hoje (23/11)

Pavimentação na Rua Major França Gomes (Santa Quitéria)

A partir das 9h desta segunda-feira (23), o trecho entre as ruas Dom Orione e Professor Fábio de Souza passa por bloqueios parciais e variáveis para serviços de fresa e recapeamento do asfalto. Os trabalhos seguem até quarta-feira (25), conforme as condições climáticas. Com agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) orientando o fluxo no local, o motorista deve esperar lentidão e estreitamento de pista. Ainda nesta semana, nos dias 26 e 27, as equipes avançam para a Rua Luiz Parigot de Souza, no Portão, entre as ruas João Borsato e Miguel Abraão.

Obras e bloqueios em andamento (contagem regressiva)

Bloqueio total na Rua Padre Anchieta (Campina do Siqueira)

Iniciada na última terça-feira (17) para obras de infraestrutura viária, a interdição total entre as ruas General Mário Tourinho e Padre Giácomo Cusmano, nas proximidades do Terminal Campina do Siqueira, tem prazo previsto de 10 dias — faltando cerca de 4 dias para a conclusão. Condutores devem seguir pela Rua General Mário Tourinho até a Jerônimo Durski, virar à direita e retornar à Padre Anchieta.

Interdição no Novo Mundo

Desde quinta-feira (19), a Rua Francisco Ader está totalmente bloqueada entre a Rua Antônio Gasparin e a Avenida República Argentina para obras de drenagem, asfalto e implantação de fibra óptica, enquanto a Antônio Gasparin opera com bloqueio parcial. Com duração estimada em 20 dias, restam aproximadamente 16 dias de intervenção. Quem trafega pela Francisco Ader precisa desviar pela Rua Antônio Gasparin.

Bloqueio total de quadra na Avenida Arthur Bernardes (Portão)

Em vigor desde o dia 16 de novembro para implantação de pavimento em concreto, o trecho entre as ruas Irati e João José Pichet segue totalmente fechado até 18 de dezembro — faltando 25 dias para a liberação. O trânsito de passagem está impedido na quadra, e a rota alternativa recomendada para os motoristas é a Rua Coronel Airton Plaisant.

Cruzamento interditado no Capão Raso

Com trabalhos iniciados em 18 de novembro, o cruzamento das ruas Vereador Adeodato Volpi e Antônio Freitas Barbosa permanece com bloqueio total para renovação asfáltica e pavimento de concreto até 15 de dezembro, restando 22 dias de obras. O bloqueio exige que moradores e motoristas busquem desvios pelas vias paralelas do bairro.

Meia pista na Alameda Júlia da Costa (Bigorrilho/Mercês)

Desde o dia 17 de novembro, o cruzamento da Alameda Júlia da Costa com a Rua General Mário Tourinho opera com bloqueio parcial para obras de requalificação viária. A previsão de duração é de 30 dias, faltando 24 dias para o término. O afunilamento de faixas provoca retenções nos horários de pico, exigindo paciência dos condutores que cruzam a região.

Bloqueio prolongado na Rua André Zanetti (Vista Alegre)

Para execução de drenagem e pavimentação em concreto, a Rua André Zanetti está totalmente bloqueada desde quinta-feira (19), com duração prevista de 60 dias — restando 56 dias de interdição. Para viabilizar os desvios, está proibido estacionar em trechos das ruas Arthur Leinig, do Amapá e Jeremias Lissa, alterando a rotina de estacionamento de moradores e comerciantes locais.

Corredores estruturais e mudanças de longo prazo

Alargamento e calçadas na Avenida Sete de Setembro (Centro)

A pista sentido bairro passa por bloqueios parciais em dois trechos para alargamento de pista e construção de calçadas acessíveis. Além disso, segue o bloqueio entre as ruas Rockefeller e João Negrão. A entrega das frentes no entorno da Praça Eufrásio Correia está prevista para o fim de dezembro deste ano, enquanto o lote completo vai até o primeiro trimestre de 2027. Motoristas e pedestres enfrentam redução de espaço de circulação e devem redobrar o cuidado na travessia junto à canaleta do transporte coletivo.

Desvio permanente na Linha Verde (Xaxim)

Implantado em 10 de novembro para a construção das trincheiras da Estação Vila São Pedro, o desvio na pista sentido sul obriga os motoristas a utilizarem a via local entre as ruas Ipiranga e Sander Roberto da Cunha. A alteração é de longa duração, acompanhando o cronograma da obra até 2028, com semáforos provisórios e redução de velocidade no trecho.

Nova mão única no Rebouças

Desde o dia 12 de novembro, a Rua Jaime Costa opera em sentido único de circulação, no fluxo da Rua Francisco Parolin em direção à Rua David de Camargo Souza. A mudança é definitiva e altera os trajetos de acesso interno no bairro, exigindo atenção à nova sinalização vertical e horizontal.