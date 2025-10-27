Novo hub de inovação do Paraná recebe investimento de quase meio milhão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cheirinho de inovação chegou ao litoral. Paranaguá, berço histórico do Paraná, vai ganhar seu próprio hub de inovação na Casa Dacheux, joia arquitetônica do centro histórico da cidade. O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial, anunciou um investimento de R$ 450 mil para transformar o espaço em um verdadeiro celeiro de ideias e tecnologia.

O anúncio foi feito pelo secretário da Inovação, Alex Canziani, durante o 2º Festival Coaliza. “A implementação do Hub representa levar a inovação para todas as regiões, conectando o conhecimento produzido nas universidades às demandas da sociedade”, afirmou Canziani.

A casa dos sonhos inovadores paranaenses será administrada pela Universidade Estadual do Paraná (Unespar), que recebeu a cessão do espaço pela Prefeitura de Paranaguá. Uma parceria que promete render frutos tecnológicos para toda a região litorânea.

Imagine um lugar onde estudantes, empreendedores e curiosos possam trocar ideias, aprender e desenvolver projetos sem precisar sair do litoral. É exatamente isso que o hub vai oferecer: networking, capacitações, mentorias e workshops voltados às comunidades dos municípios litorâneos. E o melhor: tudo gratuitamente!

Mas não para por aí. O espaço também vai promover ações de prototipagem e propriedade intelectual, com foco em patentes verdes. Uma aposta na sustentabilidade que combina perfeitamente com a vocação natural da região.

Os R$ 450 mil destinados ao projeto são provenientes do Fundo Paraná e serão aplicados na estruturação do hub, que contará com ambientes físicos e online para desenvolvimento de soluções inovadoras.

O projeto se encaixa como uma luva na área prioritária “Cidades Inteligentes”, definida pelo Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia (CCT-PR). O objetivo é claro: estimular o desenvolvimento regional por meio da inovação e da tecnologia.

Com esta iniciativa, o litoral paranaense dá um importante passo para se tornar não apenas um destino turístico, mas também um polo de desenvolvimento tecnológico e inovação. A tradição histórica de Paranaguá agora se mistura com o futuro, em uma combinação que promete transformar a região.

