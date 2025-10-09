Novo golpe!

Falsa pesquisa em nome da Prefeitura de Curitiba tenta obter dados de moradores

O Instituto Municipal de Administração Pública (Imap) alerta que há um novo golpe na praça envolvendo o nome da Prefeitura de Curitiba. Segundo o instituto, criminosos estão percorrendo bairros da capital afirmando que estariam realizando uma pesquisa de perfil de consumo em nome do município.

Eles afirmam que foram contratados por uma rádio para realizar o estudo. Conforme o instituto, o objetivo da ação é conseguir, ilegalmente, dados privados de possíveis vítimas.

Um caso sobre a falsa pesquisa foi registrado no bairro Sítio Cercado e denunciado ao Serviço 156, da prefeitura.

O Imap reforça que a pesquisa em nome da Prefeitura de Curitiba é falsa e orienta que pessoas que se sentirem prejudicadas procurem a delegacia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência.

