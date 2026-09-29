Trânsito

Novo bloqueio em avenida importante de Curitiba; veja o que fazer

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Kalrhen Braga - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 29/09/26 17h36
Prefira a Tribuna no Google
Marginal da Avenida Sete de Setembro será interditada para obras do BRT Leste-Oeste. Foto: Divulgação

Quem precisa passar pela Avenida Sete de Setembro deve preparar a paciência ou buscar rotas alternativas. Um trecho da via lenta foi totalmente bloqueado para a realização de obras de concretagem no pavimento, intervenção que altera o ritmo habitual do trânsito na região. As obras são para a implementação do BRT Leste-Oeste

A interdição afeta diretamente o fluxo de veículos leves e o acesso a estabelecimentos comerciais do entorno. Para evitar congestionamentos, a Superintendência de Trânsito (Setran) sinalizou o trecho atingido e indica o desvio pelas ruas vicinais.

A recomendação principal para quem pode evitar a área é utilizar corredores paralelos, como a Avenida Silva Jardim ou a Rua Visconde de Nacar.

+ Leia mais

A previsão é que o tráfego seja liberado assim que o material aplicado atinja a cura necessária para suportar o peso dos veículos. Até lá, a orientação é diminuir a velocidade ao se aproximar do bloqueio e respeitar as indicações dos agentes de trânsito.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google