Novo bloqueio em avenida importante de Curitiba; veja o que fazer

Quem precisa passar pela Avenida Sete de Setembro deve preparar a paciência ou buscar rotas alternativas. Um trecho da via lenta foi totalmente bloqueado para a realização de obras de concretagem no pavimento, intervenção que altera o ritmo habitual do trânsito na região. As obras são para a implementação do BRT Leste-Oeste

A interdição afeta diretamente o fluxo de veículos leves e o acesso a estabelecimentos comerciais do entorno. Para evitar congestionamentos, a Superintendência de Trânsito (Setran) sinalizou o trecho atingido e indica o desvio pelas ruas vicinais.

A recomendação principal para quem pode evitar a área é utilizar corredores paralelos, como a Avenida Silva Jardim ou a Rua Visconde de Nacar.

A previsão é que o tráfego seja liberado assim que o material aplicado atinja a cura necessária para suportar o peso dos veículos. Até lá, a orientação é diminuir a velocidade ao se aproximar do bloqueio e respeitar as indicações dos agentes de trânsito.