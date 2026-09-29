Com mais de 14 mil na fila, cidades da RMC têm obras e convênios para abrir vagas em creches

A busca por uma vaga na educação infantil para crianças de 0 a 3 anos segue como um dos maiores desafios para as famílias da Grande Curitiba. Dados das Secretarias Municipais de Educação apontam que, juntas, Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo e Araucária somam mais de 14 mil crianças cadastradas na lista de espera por um lugar em Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) ou unidades credenciadas.

Para tentar aliviar a pressão dos pais que precisam trabalhar e não têm com quem deixar os filhos, os municípios apostam em uma combinação de frentes: construção de novas creches, ampliação de prédios existentes e transferência de recursos para a compra de vagas na rede de ensino privada.

Na capital, o número de solicitações registradas no Cadastro Online caiu no último ano. Segundo a Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, a cidade registrava 6.933 intenções de vagas ativas em setembro. O volume representa uma redução de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a fila somava 8.823 pedidos.

Alternativas para o problema

Uma das principais ferramentas para conter a demanda represada na capital tem sido o programa Vale-Creche. A administração municipal informou que identificou 7.913 famílias elegíveis para o benefício neste ano. “Quase 3 mil conseguiram vaga nas unidades da Rede Municipal de Ensino e não precisaram utilizar o programa”, destacou a pasta em nota. Atualmente, 1.016 crianças frequentam creches privadas custeadas pelo município por meio desse subsídio.

Curitiba conta hoje com 239 CMEIs próprios e 182 Centros de Educação Infantil (CEIs) contratados, totalizando 18.702 vagas voltadas especificamente para a faixa de 0 a 3 anos. A meta da prefeitura é criar mais 1.750 vagas na educação infantil por meio da construção de novos CMEIs e da contratação de novos servidores públicos.

Crescimento populacional acelera fila nos municípios vizinhos

Na Região Metropolitana, a expansão urbana acelerada coloca ainda mais pressão sobre as redes municipais de ensino. Em São José dos Pinhais, a fila de espera atinge 2.443 crianças de 0 a 3 anos, concentradas principalmente em bairros de crescimento populacional recente, como Colônia Rio Grande, Ipê, Afonso Pena, Iná e Borda do Campo.

A secretária de Educação de São José dos Pinhais, Fátima Cardoso, explica que o surgimento rápido de novos empreendimentos habitacionais impulsiona a procura. “Na Colônia Rio Grande, por exemplo, são inaugurados constantemente condomínios residenciais, com centenas de apartamentos. Nas regiões mais periféricas, como Guatupê e Borda do Campo, geralmente o crescimento populacional é feito de forma desordenada e às vezes fora do planejamento urbano, o que gera uma demanda não quantificada pelo poder público”, avalia a secretária.

Para absorver o volume de cadastros, São José dos Pinhais mantém 29 creches privadas credenciadas, garantindo 1.950 vagas. Além disso, o município planeja seis novos CMEIs, obras em andamento na região do Afonso Pena e Barro Preto, e avalia uma Parceria Público-Privada (PPP) com a Caixa Econômica Federal para manutenção e construção de unidades.

Em Colombo, a fila soma 3.417 crianças. A maior demanda está concentrada na fase de berçário (Infantil 1), com 2.067 pedidos. A prefeitura prevê abrir 1.000 novas vagas já no chamamento de matrículas programado para novembro, o que deve cortar pela metade a espera nessa faixa etária.

Para dar sequência à redução dos números, a administração de Colombo prevê destinar R$ 4,29 milhões em 2027 para o programa Bolsa Creche, ampliando o atendimento via creches particulares credenciadas, além de projetar novas unidades nos bairros Santa Terezinha, São Gabriel e Jardim Monza.

Já em Araucária, a listagem oficial mais recente indica 1.348 crianças de 0 a 3 anos aguardando por atendimento. O município informou que a classificação ocorre de forma automática por sistema eletrônico, considerando critérios como renda familiar, trabalho dos responsáveis e situação de vulnerabilidade social. Quatro novas unidades estão em andamento ou fase de licitação na cidade — nos bairros Maranhão, Vila Angélica, Capela Velha e no meio rural em Guajuvira —, com previsão de gerar cerca de 300 novas vagas no sistema público até 2027.

Como cadastrar seu filho para tentar uma vaga

As inscrições para a educação infantil pública são feitas pela internet nos canais oficiais de cada prefeitura. Confira o passo a passo e as exigências em cada cidade:

Curitiba

Onde cadastrar: Pelo portal da Prefeitura de Curitiba no sistema Cadastro Online (cadastroonline.curitiba.pr.gov.br).

Pelo portal da Prefeitura de Curitiba no sistema (cadastroonline.curitiba.pr.gov.br). Documentos necessários: CPF da criança, certidão de nascimento, comprovante de residência em Curitiba e documentos dos responsáveis.

CPF da criança, certidão de nascimento, comprovante de residência em Curitiba e documentos dos responsáveis. Como funciona: O responsável pode indicar até cinco opções de unidades de sua preferência. O cadastro precisa ser atualizado ou renovado anualmente para continuar ativo no sistema.

São José dos Pinhais

Onde cadastrar: Diretamente na Secretaria Municipal de Educação ou no portal oficial do município.

Diretamente na Secretaria Municipal de Educação ou no portal oficial do município. Documentos necessários: Certidão de nascimento da criança, CPF, comprovante de endereço atualizado em nome dos pais ou responsáveis, comprovante de renda e de trabalho.

Certidão de nascimento da criança, CPF, comprovante de endereço atualizado em nome dos pais ou responsáveis, comprovante de renda e de trabalho. Acompanhamento: A distribuição ocorre conforme a pontuação socioeconômica e a proximidade do endereço familiar.

Colombo

Onde cadastrar: Na Secretaria Municipal de Educação (SEMED) ou nas unidades escolares e CMEIs do município.

Na Secretaria Municipal de Educação (SEMED) ou nas unidades escolares e CMEIs do município. Documentos necessários: Certidão de nascimento do aluno, documento com foto dos pais, comprovante de residência e folha de resumo do Cadastro Único (caso possua).

Certidão de nascimento do aluno, documento com foto dos pais, comprovante de residência e folha de resumo do Cadastro Único (caso possua). Acompanhamento: A chamada principal de novos alunos para o próximo ciclo letivo acontece durante o mês de novembro.

Araucária

Onde cadastrar: Por meio do sistema da Central de Cadastramento da Secretaria Municipal de Educação de Araucária.

Por meio do sistema da Central de Cadastramento da Secretaria Municipal de Educação de Araucária. Documentos necessários: Certidão de nascimento da criança, comprovante de residência atual, documentos de identificação dos pais e comprovação de trabalho e renda para pontuação no sistema.

Certidão de nascimento da criança, comprovante de residência atual, documentos de identificação dos pais e comprovação de trabalho e renda para pontuação no sistema. Acompanhamento: A classificação é atualizada periodicamente e leva em conta os critérios da Instrução Normativa municipal.