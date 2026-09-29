Com mais de 14 mil na fila, cidades da RMC têm obras e convênios para abrir vagas em creches

A busca por uma vaga na educação infantil para crianças de 0 a 3 anos segue como um dos maiores desafios para as famílias da Grande Curitiba. Dados das Secretarias Municipais de Educação apontam que, juntas, Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo e Araucária somam mais de 14 mil crianças cadastradas na lista de espera por um lugar em Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) ou unidades credenciadas.
Para tentar aliviar a pressão dos pais que precisam trabalhar e não têm com quem deixar os filhos, os municípios apostam em uma combinação de frentes: construção de novas creches, ampliação de prédios existentes e transferência de recursos para a compra de vagas na rede de ensino privada.
Na capital, o número de solicitações registradas no Cadastro Online caiu no último ano. Segundo a Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, a cidade registrava 6.933 intenções de vagas ativas em setembro. O volume representa uma redução de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a fila somava 8.823 pedidos.
Alternativas para o problema
Uma das principais ferramentas para conter a demanda represada na capital tem sido o programa Vale-Creche. A administração municipal informou que identificou 7.913 famílias elegíveis para o benefício neste ano. “Quase 3 mil conseguiram vaga nas unidades da Rede Municipal de Ensino e não precisaram utilizar o programa”, destacou a pasta em nota. Atualmente, 1.016 crianças frequentam creches privadas custeadas pelo município por meio desse subsídio.
Curitiba conta hoje com 239 CMEIs próprios e 182 Centros de Educação Infantil (CEIs) contratados, totalizando 18.702 vagas voltadas especificamente para a faixa de 0 a 3 anos. A meta da prefeitura é criar mais 1.750 vagas na educação infantil por meio da construção de novos CMEIs e da contratação de novos servidores públicos.
Crescimento populacional acelera fila nos municípios vizinhos
Na Região Metropolitana, a expansão urbana acelerada coloca ainda mais pressão sobre as redes municipais de ensino. Em São José dos Pinhais, a fila de espera atinge 2.443 crianças de 0 a 3 anos, concentradas principalmente em bairros de crescimento populacional recente, como Colônia Rio Grande, Ipê, Afonso Pena, Iná e Borda do Campo.
A secretária de Educação de São José dos Pinhais, Fátima Cardoso, explica que o surgimento rápido de novos empreendimentos habitacionais impulsiona a procura. “Na Colônia Rio Grande, por exemplo, são inaugurados constantemente condomínios residenciais, com centenas de apartamentos. Nas regiões mais periféricas, como Guatupê e Borda do Campo, geralmente o crescimento populacional é feito de forma desordenada e às vezes fora do planejamento urbano, o que gera uma demanda não quantificada pelo poder público”, avalia a secretária.
Para absorver o volume de cadastros, São José dos Pinhais mantém 29 creches privadas credenciadas, garantindo 1.950 vagas. Além disso, o município planeja seis novos CMEIs, obras em andamento na região do Afonso Pena e Barro Preto, e avalia uma Parceria Público-Privada (PPP) com a Caixa Econômica Federal para manutenção e construção de unidades.
Em Colombo, a fila soma 3.417 crianças. A maior demanda está concentrada na fase de berçário (Infantil 1), com 2.067 pedidos. A prefeitura prevê abrir 1.000 novas vagas já no chamamento de matrículas programado para novembro, o que deve cortar pela metade a espera nessa faixa etária.
Para dar sequência à redução dos números, a administração de Colombo prevê destinar R$ 4,29 milhões em 2027 para o programa Bolsa Creche, ampliando o atendimento via creches particulares credenciadas, além de projetar novas unidades nos bairros Santa Terezinha, São Gabriel e Jardim Monza.
Já em Araucária, a listagem oficial mais recente indica 1.348 crianças de 0 a 3 anos aguardando por atendimento. O município informou que a classificação ocorre de forma automática por sistema eletrônico, considerando critérios como renda familiar, trabalho dos responsáveis e situação de vulnerabilidade social. Quatro novas unidades estão em andamento ou fase de licitação na cidade — nos bairros Maranhão, Vila Angélica, Capela Velha e no meio rural em Guajuvira —, com previsão de gerar cerca de 300 novas vagas no sistema público até 2027.
Como cadastrar seu filho para tentar uma vaga
As inscrições para a educação infantil pública são feitas pela internet nos canais oficiais de cada prefeitura. Confira o passo a passo e as exigências em cada cidade:
Curitiba
- Onde cadastrar: Pelo portal da Prefeitura de Curitiba no sistema Cadastro Online (cadastroonline.curitiba.pr.gov.br).
- Documentos necessários: CPF da criança, certidão de nascimento, comprovante de residência em Curitiba e documentos dos responsáveis.
- Como funciona: O responsável pode indicar até cinco opções de unidades de sua preferência. O cadastro precisa ser atualizado ou renovado anualmente para continuar ativo no sistema.
São José dos Pinhais
- Onde cadastrar: Diretamente na Secretaria Municipal de Educação ou no portal oficial do município.
- Documentos necessários: Certidão de nascimento da criança, CPF, comprovante de endereço atualizado em nome dos pais ou responsáveis, comprovante de renda e de trabalho.
- Acompanhamento: A distribuição ocorre conforme a pontuação socioeconômica e a proximidade do endereço familiar.
Colombo
- Onde cadastrar: Na Secretaria Municipal de Educação (SEMED) ou nas unidades escolares e CMEIs do município.
- Documentos necessários: Certidão de nascimento do aluno, documento com foto dos pais, comprovante de residência e folha de resumo do Cadastro Único (caso possua).
- Acompanhamento: A chamada principal de novos alunos para o próximo ciclo letivo acontece durante o mês de novembro.
Araucária
- Onde cadastrar: Por meio do sistema da Central de Cadastramento da Secretaria Municipal de Educação de Araucária.
- Documentos necessários: Certidão de nascimento da criança, comprovante de residência atual, documentos de identificação dos pais e comprovação de trabalho e renda para pontuação no sistema.
- Acompanhamento: A classificação é atualizada periodicamente e leva em conta os critérios da Instrução Normativa municipal.