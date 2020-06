Um novo binário começa a funcionar no bairro Água Verde, em Curitiba, a partir das 15h desta terça-feira (23). A novidade no trânsito do bairro envolverá a Rua Amazonas e a Avenida dos Estados, duas importantes vias da cidade e que, juntas, têm um movimento de 2 mil veículos por hora (1,5 mil na Avenida dos Estados e 500 na Amazonas).

publicidade

Segundo a prefeitura de Curitiba, o novo binário completa os sentidos únicos já existentes nas ruas de acesso a essas vias: de um lado, a rua Professor Luís César, paralela ao Cemitério do Água Verde, e do outro, as ruas Arion Niepce da Silva e Engenheiro Niepce da Silva.

VIU ESSA? – Iluminação perto da Arena da Baixada é herança maldita da Copa com cabos fáceis de sere furtados

A parir da mudança, quem estiver seguindo sentido Água Verde pode acessar a mão única a partir da Rua Engenheiro Niepce da Silva, no cruzamento com a Avenida República Argentina, até chegar na Rua Amazonas. Pela Amazonas, o motorista chega na Rua Engenheiro José de Souza e, virando à esquerda nesta via e logo depois à direita, acessa a Rua Castro, que continua o sentido único nessa direção. Pontos de ônibus chegaram a ser desativados na região por causa do binário.

Benefícios da nova estrutura no Água Verde

Segundo a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setram), o novo binário ter mudanças não apenas no trânsito, mas também para ciclistas e pedestres que passam pela região. O binário terá duas faixas de circulação, nova ciclofaixa de 2,3 quilômetros e novo asfalto.

publicidade

Será implantado ainda estacionamento regulamentado (EstaR) no trecho. Você sabe como funciona o EstaR eletrônico em Curitiba?