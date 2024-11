Novas estações-tubo em Curitiba entram na reta final de obras; Quando serão entregues?

Os serviços de instalação na Linha Verde das estação-tubo Solar, no Bairro Alto, e Jardim Botânico, no bairro de mesmo nome, estão na reta final para a expansão do transporte público em Curitiba. A previsão é que as duas paradas para embarque e desembarque de passageiros dos ônibus sejam entregues em novembro.

A Estação Solar fica entre a Rua Moreno Roseira Penteado de Almeida e a Avenida Francisco M. Albizu, no trecho que vai do Viaduto Alberico Flores Bueno ao Conjunto Solar, entre a loja Daju e o Atacadão. Já a Estação Jardim Botânico fica na altura do número 8.300 da Linha Verde, no viaduto sobre as avenidas Prefeito Maurício Fruet e Presidente Affonso Camargo.

As duas novas estações-tubo têm 30 metros de comprimento e capacidade para aproximadamente 753 passageiros cada uma.

Segundo a prefeitura de Curitiba as estruturas tubulares de vidro e metal possuem acessibilidade, amplo espaço e plataformas elevadas para facilitar o embarque e desembarque dos passageiros. Contam também com sinalização clara e painéis eletrônicos que mostram os horários dos ônibus, além de um sistema evaporativo para a renovação do ar interno.

Foto: Daniel Castellano / SMCS Foto: Ricardo Marajó/SMCS Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Obras de infraestrutura

Antes da instalação das estruturas metálicas que formam as novas paradas de ônibus do sistema de transporte coletivo, foram executadas obras de infraestrutura viária no local. Na Estação Solar, dentro do Lote 4.1 da Linha Verde Norte, foram realizadas a pavimentação em concreto da canaleta exclusiva para os ônibus, pavimentação em asfalto das vias locais, execução de calçadas, implantação de canteiros com plantio de grama e obras de iluminação pública.

Na Estação Jardim Botânico, foram feitas calçadas, implantação de canteiros com plantio de grama e obras de iluminação pública.