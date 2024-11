Nova rodovia no litoral do Paraná? Duplicação da PR-412 finalmente deve sair do papel

A duplicação da rodovia PR-412 em um trecho de 14,5 quilômetros entre Matinhos e Praia de Leste, no litoral do Paraná, está na fase de análise de proposta de preços e documentos de habilitação para construtoras interessadas em realizar a obra. O projeto do governo do Paraná prevê restauração e implantação de vias marginais entre a ponte sobre o canal de Matinhos e a interseção com a rodovia PR-407, em Pontal do Paraná (do km 31,04 ao km 45,54).

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), a licitação teve ao todo 12 empresas inscritas na sessão, com a melhor classificada a AM2 Brasil Engenharia Ltda., com a proposta de R$ 213.830.624,56. No entanto, a licitante foi considerada desclassificada e inabilitada por não apresentar proposta adequada ao lance e documentos para habilitação.

A partir disso, a segunda licitante mais bem classificada foi TCE ENGENHARIA LTDA., que deverá cumprir o edital.

Trecho da rodovia que deve ser duplicado. Imagem: DER-PR

Nova rodovia no Litoral do Paraná: como vai ficar?

A obra visa atender um trecho de 14,28 quilômetros, iniciando próximo à ponte sobre o Canal de Matinhos e seguindo até o entroncamento com a PR-407, na localidade de Praia de Leste. Está prevista uma pista central em pavimento rígido de concreto, vias marginais em pavimento asfáltico, novas pontes sobre o Canal de Matinhos e sobre o Rio Balneário, e um viaduto no entroncamento da rodovia com a Avenida Curitiba.

A pista atual terá sua plataforma alargada para ambos os lados, e o pavimento existente será demolido, dando lugar ao pavimento rígido de concreto, com placas de 21 centímetros de espessura. Uma barreira de concreto vai separar as pistas duplicadas, enquanto canteiros vão separar o eixo central das marginais, exceto por agulhas de entrada e saída.

As vias marginais terão sentido único, com estacionamentos, uma calçada para pedestres e ciclovia bidirecional cada uma. Sob estas deverá ser posicionada a rede de drenagem de águas da rodovia, buscando evitar o remanejamento de interferências, como redes subterrâneas e postes.

A iluminação será instalada na pista central, nas vias marginais, no viaduto e próximos às pontes, nos passeios e ciclovias, entre outros locais. O prazo de execução da obra será de 1.080 dias corridos.