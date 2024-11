BR-376 tem faixas interditadas após tombamento de caminhão

Um caminhão tombou na manhã desta terça-feira (26) na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. O acidente interdita duas faixas da via no sentido Santa Catarina, e não tem prazo de liberação total da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência é no quilômetro 669, e o motorista do caminhão teve ferimentos leves. Apenas uma faixa está liberada ao trânsito.

De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, são quatro quilômetros de fila.