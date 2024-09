Nova pista particular de skate em Curitiba é inaugurada

Curitiba vai ganhar, a partir deste sábado (28), um novo espaço para a boa galera do skate – e para todos que desejam curtir uma gastronomia e um bom chope gelado. Love City, localizado em frente à Praça 19 de Dezembro (Praça da Mulher e do Homem Nu), no Centro, proporciona ainda uma escola para crianças que desejam aprender o esporte, que ganhou notoriedade com os atletas de Curitiba nas Olimpíadas de Paris 2024.

Além do ambiente voltado para o skate, o espaço conta com uma estrutura completa que inclui três restaurantes e um bar, oferecendo opções gastronômicas diversificadas para todos os gostos.

A entrada para a festa de inauguração é gratuita, mas é necessário retirar ingressos previamente para garantir o acesso ao evento exclusivo.

Aulas de skate para as crianças

Na Love City, crianças que desejam aprender a arte do skate terão dois instrutores com experiência em trabalhar com iniciantes. Mais informações no Instagram do Love City. Vale reforçar que as aulas de skate são para todas as idades e níveis.

Após a inauguração, os interessados em passar o dia no skate paga R$ 30,00 a diária. Paga o dia, e anda quanto tempo quiser. Existe a opção de ser mensalista por R$ 150. É obrigatório o uso do equipamento de segurança (capacete e joelheira).

Inauguração Love City

Data: 28 de setembro

Horário: a partir das 17h

Local: Rua Riachuelo, 492, em frente à Praça 19 de Dezembro (Praça da Mulher e do Homem Nus), Centro – Curitiba/PR

Entrada gratuita com retirada de ingressos antecipados pelo link: Love City it´´s ON! Ingressos, Sab, 28/09/2024 às 17:00 | Eventbrite

