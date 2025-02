Nova passarela de Matinhos é entregue pelo IAT após problemas e ajustes

A nova passarela de Matinhos, construída como parte da revitalização da orla do município foi entregue. A obra foi executada pelo Governo do Estado sob coordenação do Instituto Água e Terra (IAT). A estrutura metálica com 60 metros de comprimento por quatro de largura passa por cima do Rio Matinhos, conectando o balneário de Caiobá e a praia central aos demais balneários da cidade. O investimento foi de R$ 1,9 milhão. A construção passou por ajustes após a detecção de problemas, em novembro do ano passado.

A estrutura foi liberada para tráfego de pedestres, mas alguns detalhes no acabamento do projeto ainda serão finalizados nos próximos dias, o que pode levar a estrutura a ser fechada parcialmente em determinados momentos. A partir de sexta-feira (7) a ponte estará funcionando plenamente.

A passarela, exclusiva para pedestres e ciclistas, traz uma segurança para turistas e moradores de Matinhos, para atravessar a cidade. “É uma estrutura que vai contribuir para o desenvolvimento econômico e socioambiental de Matinhos, unificando o município por meio da integração dos balneários e superando a segmentação da orla. Além disso, a passarela será um importante elemento estético para a cidade, enriquecendo a paisagem local e criando uma harmonia entre a infraestrutura e a natureza”, explica o diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT, Roberto Machado Correa.

A passarela sobre o Rio Matinhos conecta o balneário de Caiobá e a praia central aos demais balneários da cidade. Foto: IAT

A novidade é faz parte do pacote de intervenções executado pelo Governo em Matinhos. De acordo com o boletim mais recente divulgado pelo IAT, a obra está 97% concluída, com previsão de ser finalizada em março. Além do modal, a intervenção incluiu a execução de serviços de engorda da faixa de areia por meio de aterro hidráulico, estruturas marítimas semirrígidas, canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem, a melhoria da pavimentação asfáltica e recuperação de vias urbanas.

Obras de revitalização

A obra de revitalização da orla de Matinhos é feita em duas etapas, num valor total superior a R$ 500 milhões. A fase inicial, com orçamento de R$ 354,9 milhões, abrange intervenções feitas ao longo de 6,3 quilômetros entre o Morro do Boi e o Balneário Flórida.

Na próxima etapa, ainda sem previsão de data, será recuperado o trecho de 1,7 quilômetro entre os balneários Flórida e Saint Etienne. Haverá, também, a instalação de novos equipamentos urbanos, como ciclovia, pista de caminhada e corrida, pista de acessibilidade e calçada.