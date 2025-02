CNU, o ‘Enem dos concursos’, divulga resultado final. Como ver a lista?

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) divulgou nesta terça-feira (4) os resultados finais do CNU (Concurso Nacional Unificado), que podem ser consultados na área do candidado do site da Cesgranrio, banca responsável pela organização da seleção.

De acordo com o ministério, cada candidato só aparecerá como aprovado em um cargo. Porém o mesmo profissional poderá estar em diversas listas de espera dos cargos de sua maior preferência.

Na última sexta (31), a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, vinculada ao MPF (Ministério Público Federal), havia recomendado a suspensão dos resultados até a resolução de irregularidades nas cotas raciais. Mesmo com a recomendação, o MGI decidiu seguir o cronograma da seleção.

Ao todo, o concurso contou com mais de 2 milhões de inscritos e vai distribuir 6.640 vagas em 21 órgãos públicos. O concurso tem validade de 12 meses, que podem ser prorrogados uma vez pelo mesmo período.

O processo de convocação para os cursos de formação também terá início nesta terça. Segundo o edital, 2.305 candidatos serão chamados para vagas imediatas que exigem a passagem pelo treinamento.

A convocação para o curso de formação deverá ser verificada no site da Cesgranrio. Ao visualizar a mensagem, é necessário que o candidato confirme o interesse em participar para a reserva da vaga.

O MGI destaca que a convocação do candidato em um cargo específico implica a eliminação para as posições menos preferidas em relação ao cargo para o qual foi convocado.

Ao todo, três rodadas de convocações serão realizadas nos dias 4, 11 e 12 de fevereiro. Em cada uma delas, se restarem vagas remanescentes, ocorrerá a disponibilização do cargo para outros candidatos classificados.

*

QUAIS SÃO OS CARGOS QUE EXIGEM CURSO DE FORMAÇÃO?

CARGO – CIDADE – INSTITUIÇÃO – DURAÇÃO – MODALIDADE

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) – Brasília/DF – MGI /ENAP – 580 horas – Presencial

Analista de Comércio Exterior (ACE) – Brasília/DF – MGI / ENAP – 380 horas – Presencial

Analista em Tecnologia da Informação (ATI) – Brasília/DF – MGI / ENAP – 440 horas – Presencial

Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS) – Brasília/DF – MGI / ENAP – 440 horas – Presencial

Analista de Infraestrutura (AIE) – Brasília/DF – MGI / ENAP – 440 horas – Presencial

Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT) – Brasília/DF – MTE / CEBRASPE – 208 horas – Híbrido

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia (ANEEL) – Brasília/DF – ANEEL / CEBRASPE – 140 horas – Presencial

Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários (ANTAQ) – Brasília/DF – ANTAQ / CEBRASPE – 140 horas – Presencial

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS) – Rio de Janeiro/RJ – ANS / CEBRASPE – 140 horas – Presencial

Os candidatos também precisarão realizar suas matrículas no curso, que garantirá o pagamento de uma bolsa equivalente a 50% do salário inicial da carreira.

Cada instituição disponibiliza editais específicos para seus cursos. Aqueles que se matricularem deverão frequentar as aulas e todas as atividades programadas, registrando sua presença.

PEDIDO DE SUSPENSÃO

Na última sexta-feira (31), a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão recomendou a suspensão da divulgação dos resultados do CNU. Segundo o órgão, o pedido foi motivado para que falhas no cumprimento de regras relativas às cotas raciais previstas em lei sejam resolvidas.

Entre os erros do concurso, estaria a falta de notificação aos candidatos cotistas que voltaram a concorrer no CNU após decisão judicial. A procuradoria também apontou a ausência de fundamentação nas decisões de enquadramento de candidatos às cotas para pessoas pretas e pardas.

Em nota, o MGI afirmou que, como em outros momentos do CNU, o ministério não se pronuncia sobre manifestações jurídicas em andamento envolvendo o concurso.

As provas do concurso público foram realizadas no dia 18 de agosto, após um período de adiamento em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul, com uma taxa de abstenção de 54,12%.

Os inscritos tiveram a opção de se candidatar para mais de um cargo e especialidade dentro do mesmo bloco temático. A aprovação será feita de acordo com a indicação de preferência, da maior para a menor.

Se o candidato passar para uma das vagas de menor preferência e tiver nota suficiente, será incluído também na lista de espera de todos os cargos de maior preferência.

CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÕES PARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO

Etapa – Data

Divulgação das notas finais para todos os candidatos em cada cargo em que estiverem inscritos e da 1ª lista de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 – 4 de fevereiro

Divulgação da lista definitiva de classificação para todos os cargos do Bloco 8 – 4 de fevereiro

Divulgação da 1ª convocação para os cursos de formação dos Blocos 1 a 7 – 4 de fevereiro

Prazo para confirmação de participação em curso de formação – 4 e 5 de fevereiro

Divulgação da 2ª lista de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 e 2ª convocação para cursos de formação – 11 de fevereiro

Prazo para confirmação de participação em curso de formação – 11 e 12 de fevereiro

Divulgação da 3ª lista de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 e 3ª convocação para cursos de formação – 18 de fevereiro

Prazo para confirmação de participação em curso de formação – 18 e 19 de fevereiro

Divulgação da lista definitiva de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 e convocação para matrícula nos cursos de formação – 28 de fevereiro

PRÓXIMOS PASSOS DO CNU

Etapa – Data

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da avaliação de títulos – 4 de fevereiro de 2025

Previsão de divulgação dos resultados finais – 4 de fevereiro de 2025

Divulgação da lista definitiva de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 e convocação para matrícula nos cursos de formação – 28 de fevereiro de 2025