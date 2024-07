Nova orla de Matinhos tem 11 mil metros de fios de iluminação furtados

Cerca de 11 mil metros de fios para iluminação elétrica da orla de Matinhos, no litoral paranaense, foram furtados. O consórcio Sambaqui, responsável pelos trabalhos de revitalização na orla de Matinhos, disse que notificou o governo do estado sobre o ocorrido.

“Lamentável a atitude de vândalos que destroem o patrimônio público”, afirmou o consórcio, que fez boletim de ocorrência e repassou as informações ao IAT (Instituto Água e Terra), gestor do projeto. A recolocação da estrutura – que estava soterrada – vai custar cerca de R$ 100 mil e levará em torno de 30 dias para ser concluída.

A prefeitura de Matinhos também foi comunicada, lamentou o caso e disse atuar junto com as demais autoridades. A prisão de suspeitos pelo crime não foi confirmada pela Polícia Civil.

O caso foi registrado há cerca de um mês e afetou a iluminação pública em um percurso que vai do canal de Caiobá até o pico de Matinhos, pela beira-mar. “Recebemos notificação de que houve furto e estamos buscando a melhor alternativa. Lembrando que esse é um assunto de segurança pública e que a instalação da nova iluminação ainda está em andamento”, afirmou o IAT.

Revitalização completa da orla de Matinhos é estimada em R$ 500 milhões

A revitalização da orla de Matinhos foi orçada na primeira fase em R$ 354,4 milhões. No boletim de atualização dos trabalhos divulgado no último mês, o governo do Paraná informou que esta que é considerada a principal intervenção urbana da história do litoral do Paraná estava com 94,33% dos trabalhos concluídos.

Os recursos estão sendo custeados pelo estado e terá duas etapas que, juntas, passarão de R$ 500 milhões em investimento. O levantamento sobre o andamento dos trabalhos é realizado mensalmente pelo IAT em parceria com o grupo de empresas que integra o consórcio.

“Em relação a maio o avanço mais significativo se deu no assentamento do novo sistema de microdrenagem, que passou de 40,4% para 55,9%. Essa é considerada uma das fases mais trabalhosas do projeto”, informou o órgão.

A estrutura conta com implantação de novo equipamento de drenagem urbana, capaz de diminuir impactos de alagamentos e cheias derivadas de fortes chuvas ou ressacas intensas, informou o estado.

A fase inicial abrange serviços de engorda da faixa de areia por meio de aterro hidráulico; estruturas marítimas semirrígidas; canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem, além de revitalização urbanística da orla marítima com o plantio de espécies nativas, informa o Executivo estadual. Entre as estruturas concluídas estão:

Espigão da Praia Brava;

Guias de correntes da Avenida Paraná e de Matinhos;

Headlands dos balneários Riviera e Flórida.

Na segunda etapa, ainda sem previsão de data, será recuperado o trecho de 1,7 quilômetro entre os balneários Flórida e Saint Etienne. “Haverá, também, a instalação de novos equipamentos urbanos, como ciclovia, pista de caminhada e corrida, pista de acessibilidade e calçada”, informa o governo estadual.

